5 भाषाओं में 'केसरिया' सॉन्ग सुन PM मोदी भी हुए सिंगर के मुरीद, जानिए कौन हैं स्नेहदीप सिंह कलसी?

Who is Snehdeep Singh Kalsi : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है. वीडियो में पगड़ी पहने एक पंजाबी सिंगर रणबीर कपूर और आलिया भट्टी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ का गाना ‘केसरिया’ गा रहा है. गौर करने वाली बात ये है कि सिंगर ने एक ही गाने को पांच भाषाओं में बड़ी ही खूबसूरती के साथ गाया. वीडियो में नजर आ रहे सिंगर का नाम स्नेहदीप सिंह कलसी है, जिनके मुरीद अब पीएम मोदी भी हो गए हैं. प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्नेहदीप का वीडियो शेयर किया है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सिंगर स्नेहदीप सिंह कलसी ने ‘केसरिया’ गाने को मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी में गाया. स्नेहदीप का वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने उनकी भावना को ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का उदाहरण बताया. ‘कैप्शन में पीएम मोदी ने लिखा, टैलेंटेड स्नेहदीप सिंह कलसी की इस शानदार परफॉर्मेंस को देखा. मेलोडी के साथ-साथ यह ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को दर्शाता है. सुपर्ब!’ पीएम मोदी से अपनी तारीफ सुन स्नेहदीप सिंह कलसी भी बेहत खुश हुए. उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई करते हुए पीएम मोदी का शुक्रिया किया.

मुंबई के रहने वाले स्नेहदीप सिंह कलसी महिंद्रा फाइनेंस में डिप्टी मैनेजर हैं. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई गुजरात के अहमदाबाद में पूरी की. उसके बाद, उन्होंने गुजरात में चारुसत विश्वविद्यालय से संबद्ध चंदूभाई एस. पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CSPIT) से बी.टेक की डिग्री प्राप्त की. ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद, स्नेहदीप सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से मार्केटिंग में एमबीए पूरा करने के लिए बेंगलुरु चले गए. स्नेहदीप उन इवेंट्स और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं जहां उन्हें अपनी सिंगिंग का टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है.