Who Is Subodh Prakash Hasija The Rising Star Of Social Media Become An Inspiration For Millions Of Fans With His Success Story

कौन हैं सोशल मीडिया का उभरता सितारा Subodh Hasija ? अपनी सक्सेस स्टोरी से लाखों फैंस के लिए बने प्रेरणा

Subodh Prakash Hasija : सुबोध का इंस्टाग्राम खूबसूरत तस्वीरों से भरा पड़ा है. सुबोध अपने फॉलोअर्स और फैंस को नई-नई जगहों के बारे में इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स और लेटेस्ट फैशन टिप्स देते हैं.

Who is Subodh Prakash Hasija : आमिर खान की फिल्म ‘3 इडियट्स’ का एक फेमस डायलॉग है, जिसमें रणछोड़दास छांछड़ अपने दोस्तों से कहता है कि हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन, पैशन और टैलेंट हो. ‘3 इडियट्स’ के इस डायलॉग ने लोगों की जिंदगी बदली हो या ना बदली हो, लेकिन सोशल मीडिया के पॉपुलर इनफ्लुएंसर और क्रिएटर सुबोध हसीजा (Subodh Hasija) ने अपने पैशन को फॉलो किया और आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां से वो लाखों युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं. इंस्टाग्राम पर सुबोध के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है, जिन्हें हर दिन उनकी नई पोस्ट का इंतजार रहता है. 9 to 5 की जॉब छोड़कर अपना पैशन फॉलो करने वाले सुबोध की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है. अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सुबोध हसीजा ने बेहद कम उम्र में ही सक्सेस का स्वाद चख लिया है.

आसान नहीं था सफर

4 अगस्त, 1999 को दिल्ली जन्में सुबोध हसीजा, वर्तमान में एक फेमस सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, उनका पूरा नाम सुबोध प्रकाश हसीजा (Subodh Prakash Hasija) है. इंस्टाग्राम पर 9 लाख से अधिक फॉलोअर्स के साथ सुबोध इंटरनेट की दुनिया का एक चमकता सितारा हैं. एक ट्रैवलर के तौर पर सुबोध देश-दुनिया की कई जगहों को एक्सप्लोर कर चुके हैं, उनका इंस्टाग्राम खूबसूरत तस्वीरों से भरा पड़ा है. सुबोध अपने फॉलोअर्स और फैंस को नई-नई जगहों के बारे में इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स और लेटेस्ट फैशन टिप्स देते हैं. बहुत कम समय में ही सुबोध ने सोशल मीडिया पर वो पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसे पाना हर स्ट्रगलिंग इनफ्लुएंसर का सपना होता है. हालांकि सुबोध के लिए भी ये सफर इतना आसान नहीं रहा. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने लाइफ चेंजिंग फैसले को लेकर बड़ा खुलासा किया.

9 to 5 छोड़ लिया बड़ा रिस्क

सुबोध हसीजा ने बताया, ‘BCA में ग्रेजुएशन के बाद मैंने MNC कंपनी भारत एयरटेल में जॉब किया. लेकिन जॉब मेरे लाइफस्टाइल और सपनों को पूरा नहीं कर रहा था तो मैंने अपने सपने पर काम करने के लिए सेविंग करना शुरू किया. जब मेरे पास इतना पैसा हो गया कि मैं अपनी लाइफ में रिस्क लेकर पैशन फॉलों कर सकूं तो मैंने वो करना स्टार्ट किया, जिसका मुझे बचपन से शौक था ट्रैवलिंग और फोटोशूट. धीरे-धीरे मैं अपने सपने पर काम करता रहा और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पाता रहा. आज मैं लाइफस्टाइल-फैशन इनफ्लुएंसर हूं. हमें कड़ी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए… आज अपनी मेहनत और लगन से मैं कई पॉपुलर ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूं. आज भी सपने पूरे करने के लिए मेरी कोशिशों का सफर जारी है.’