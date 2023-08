Hindi Entertainment Hindi

कौन थे TV आइकॉन Bob Barker? जिनका 99 साल की उम्र में हुआ निधन, 40 साल तक गर्लफ्रेंड संग बिना शादी बिताई जिंदगी

Bob Barker Death : बॉब बार्कर ने 'द प्राइस इज राइट' शो को लंबे समय तक होस्ट कर पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उनका स्टारडम किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं था.

हॉलीवुड के पॉपुलर गेम सो होस्ट बॉब बार्कर (Bob Barker) अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस पॉपुलर टीवी आइकॉन ने 99 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली. उन्हें ‘द प्राइस इज राइट’ (The Price Is Right) और ‘ट्रुथ ऑर कॉन्सिक्वेन्सेस’ से दुनियाभर में फेमस टीवी गेम शो होस्ट के तौर पर जाना जाता था. बॉब बार्कर के पब्लिसिस्ट रोजर नील ने दुनिया को इस दुखद खबर से अवगत कराया. उन्होंने कहा, ‘लंबे समय तक गेम शो होस्ट करने वाले टीवी के फेमस चेहरे बॉब बार्कर (Bob Barker Death) अब हमारे बीच नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल कीं. उन्होंने जून 2007 में रिटायरमेंट लेने तक 35 वर्षों तक सबसे लंबे समय तक चलने वाले टेलीविजन गेम शो ‘द प्राइस इज राइट’ को होस्ट किया’.

2007 में लिया था रिटायरमेंट

बॉब बार्कर के निधन की खबर सुनते ही विश्वभर से उनके फैंस सोशल मीडिया पर अपना शोक व्यक्त करने लगे. कई लोगों ने कहा कि बॉब बार्कर हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे. बार्कर ने ‘द प्राइस इज राइट’ शो को लंबे समय तक होस्ट कर पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उनका स्टारडम किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं था. 2007 में बार्कर के रिटायर होने के बाद ड्रू कैरी ने शो को होस्ट करने की जिम्मेदारी संभाली. बार्कर का टेलीविजन करियर 5 दशकों तक चला. इस दौरान उन्होंने कई टीवी होस्ट किए. इंडस्ट्री में बार्कर के योगदान के लिए उन्हें 19 एमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. जिसमें उनके गेम शो होस्टिंग के लिए 14 अवॉर्ड शामिल थे. बॉब बार्कर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहा करते थे.

स्कूल में हुआ प्यार

बॉब बार्कर की पहली शादी 35 साल तक चली. अपनी पूर्व पत्नी डोरोथी से उनकी मुलाकात हाई स्कूल में हुई. 15 साल की उम्र में ही डोरोथी को देखते ही बार्कर को देखते ही उन्हें प्यार हो गया. दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान लड़ाकू पायलट के तौर पर ट्रेनिंग ले रहे बार्कर 12 जनवरी, 1945 को डोरोथी के साथ भाग गए थे. बॉब बार्कर ने बताया कि जब उन्होंने शादी की तो उनकी उम्र 21 वर्ष और डोरोथी की उम्र 20 वर्ष थी. 1981 में डोरोथी को 1981 में फेफड़ों के कैंसर का पता चला था, इसके महीने बाद 57 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई. डोरोथी के जाने के बाद बार्कर 2-3 साल तक डिप्रेशन में रहे और किसी से ना बात करते थे ना ही मिलते थे.

40 साल तक गर्लफ्रेंड से नहीं की शादी

डोरोथी के जाने के बाद बार्कर की लाइफ में नैन्सी से हुई, जो 1983 में एक एनिमल एडॉप्ट इवेंट में मिले थे. उस समय तक ‘द प्राइस इज राइट’ शो से बार्कर काफी पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन नैन्सी को नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं. नैन्सी और बार्कर दोनों को ही जानवरों से प्यार था और उनके करीब आने की भी यही वजह थी. दोनों का रिलेशनशिप करीब 40 वर्षों तक चला लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की. इसकी एक वजह ये भी बताई गई कि डोरोथी के निधन के बाद बार्कर ने कभी शादी नहीं करने की कसम खाई थी.

