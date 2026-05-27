Don 3 के लिए मुकरे रणवीर सिंह तो फरहान अख्तर की डूबती नैया कौन लगाएगा पार? सामने आए 2 नाम?

Don 3: फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 को साफ 'ना' कहने के बाद FWICE ने रणवीर सिंह को इंडस्ट्री से बैन करने का आदेश दे दिया, अब अधर में लटकी फिल्म को उनकी जगह कौन करेगा, इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और दो नाम सामने आ रहे हैं.

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Who Will Replace Ranveer Singh In Don 3

Don 3: फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 को छोड़ने के बाद रणवीर सिंह चर्चा में बने हुए हैं. FWICE ने उन्हें नोटिस जारी कर इंडस्ट्री से बैन कर दिया है. इसका मतलब ये है कि फिल्म इंडस्ट्री की यूनियन जिसमें सारे क्रू मेंबर्स शामिल होते हैं उनके साथ कोई भी काम नहीं करेगा. फरहान का आरोप है कि रणवीर सिंह की हामी के बाद उन्होंने फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 45 करोड़ का नुकसान हुआ है. हालांकि इस विषय पर लोग अपने-अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं. कोई इसे सही ठहरा रहा है तो कोई गलत. इसी बीच चर्चा है कि रणवीर सिंह विवाद के बाद अब फरहान की फिल्म का हीरो कौन बनेगा, इसे लेकर दो नाम सामने आ रहे हैं.

कौन बनेंगे फरहान के डॉन?

रणवीर सिंह के डॉन 3 से हटने के बाद अब शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का नाम सामने आ रहा है. हालांकि शाहरुख इस फिल्म को पहले ही ‘ना’ बोल चुके थे और ऋतिक ने इसे महज़ अफवाह बताया था, फिर भी इन दोनों के नाम की क्यों चर्चा है आइए जानते हैं.

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रणवीर सिंह की जगह ‘डॉन 3’ में कौन होगा?

सवाल ये है कि जिन दो एक्टर्स के नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर जोर-शोर से है, दोनों की अलग-अलग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं. शुरुआत में कहा गया कि शाहरुख फिल्म में कैमियो कर सकते हैं, लेकिन ये खबर भी बाद में गलत साबित हुई. वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की बात करें तो वो पहले ही बता चुके हैं कि उन्हें रोल ऑफर ही नहीं हुआ था जिसके बाद सभी अफवाहों पर विराम लग गया. लेकिन लोगों के उम्मीद है कि अगर फरहान अख्तर उन्हें अप्रोच करें तो शायद बात बन जाए.

रणवीर सिंह ने डॉन 3 करने से क्यों किया मना?

रिपोर्ट्स की मानें तो धुरंधर और धुरंधर 2 की सफलता के बाद रणवीर इस फिल्म के लिए डार्क किरदार चाहते थे. वो इसमें और एक्शन सीन जोड़ना चाहते थे और स्क्रिप्ट में बदलाव के लिए मेकर्स पर दबाव बना रहे थे. हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि वो प्रोडक्शन में बार-बार हो रही देर और बदलावों से वो नाखुश थे.

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एफडब्ल्यूआईसीई के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने क्या कहा?

इस पूरे विवाद को लेकर FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने बताया था कि रणवीर सिंह ने शूटिंग शुरू होने से सिर्फ तीन हफ्ते पहले फिल्म छोड़ने का फैसला किया. उस समय तक फिल्म की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं. शूटिंग की लोकेशन तय हो चुकी थी, होटल बुक किए जा चुके थे और शूटिंग की परमिशन भी ले ली गई थी.”

अशोक पंडित ने कहा, ”इतनी बड़ी फिल्म के लिए पहले से काफी पैसा खर्च किया जा चुका था. ऐसे में रणवीर के अचानक पीछे हटने से निर्माताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. इस नुकसान से निर्माताओं के साथ-साथ पूरी टीम प्रभावित होती है. फेडरेशन ने रणवीर सिंह से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद यह फैसला लिया गया.”

(इनपुट एजेंसी)