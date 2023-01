Pathaan : आज पूरी दुनिया देखेगी 'किंग खान' का जलवा, बुर्ज खलीफा पर पहली बार होने जा रहा है कुछ ऐसा

Shah Rukh Khan : सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं. फैंस एक बार फिर बड़े पर्दे पर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की जोड़ी देखने को बेताब हैं. करीब 4 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रह रहे शाहरुख खान पर सिर्फ भारतीय फैंस की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के फैंस की नजर है. फिल्म के प्रमोशन में एक कदम और आगे बढ़ते हुए शाहरुख खान जल्द ही दुबई पर छाने वाले हैं. पहले फीफा वर्ल्ड कप (कतर) में फिल्म का प्रमोशन करने के बाद अब फिल्म का ट्रेलर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा.

शुक्रवार को शाहरुख इंटरनेशनल लीग टी20 के लिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे, जहां वह फिल्म का जमकर प्रमोशन भी करते नजर आए. इस दौरान शाहरुख ने अपना आइकॉनिक डायलॉग फैन्स के साथ शेयर करते हुए कहा, ‘पठान के घर में पार्टी रखोगे…तो मेहमान के लिए ‘पठान’ आएंगे और पटाखे भी लाएंगे.’ इस मौके पर शाहरुख के अलावा सिंगर जैसन डेरुलो, रैपर बादशाह और ‘पठान’ के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जैसी कई हस्तियां भी मौजूद थीं.