Net Worth Of Power Couple Priyanka Chopra and Nick Jonas Will Blow Your Mind: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी सबसे हॉट कल में से एक माने जाते हैं. निक (Nick Jonas) भले ही प्रियंका (Priyanka Chopra) से उम्र में छोटे हों लेकिन वो हॉलीवुड में मशहूर सिंगर और एक्टर के तौर पर अपनी पहनाच सालों पहले बना चुके हैं. वहीं प्रियंका (Priyanka Chopra) को ग्लोबल स्टार के तौर पर जाना जाता है. ऐसे में ये स्टार कपल आखिर कितनी संपत्ति का मालिक है ये आज हम आपको बताएंगे. Also Read - भारत में कोरोना का कहर देख परेशान हैं Priyanka Chopra, अमेरिकी राष्ट्रपति से मांगी मदद लिखा- 'मेरे देश की हालत…’

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) भले ही अपनी उम्र से 11 साल छोटे निक जोनस (Nick Jonas) के साथ शादी के बंधन में बंध रही हों, लेकिन दोनों ही पावर कपल है और दोनों की कमाई एक दूसरे पर भारी पड़ती है. निक जोनस (Nick Jonas) की कुल संपत्ति 25 मिलियन डॉलर (175 करोड़ रुपये) है. वहीं प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की कुल संपत्ति 28 मिलियन डॉलर (200 करोड़ रुपये) है. Also Read - भारत में बढ़ रहे कोरोना से परेशान हुई Priyanka Chopra, फैंस से की गुजारिश 'मैं आपसे भीख मांगती हूं...'



प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) ने हाल ही में एक बड़ा आर विशाल बंगला भी खरीदा था जिसकी कीमत 144 करोड़ रूपये थी. प्रियंका (Priyanka Chopra) के पास में भारत में भी करोडो रूपये की प्रोपर्टी मौजूद है , साथ ही दोनों कई सारी लग्जरी गाड़ियों के भी मालिक भी हैं.

फोर्ब्स इंडिया (Forbes India) की 2019 सेलिब्रिटी 100 सूची में, प्रियंका (Priyanka Chopra) ने 23.4 करोड़ रुपये की वार्षिक कमाई के साथ 14वां स्थान प्राप्त किया था, जो लगभग 3.2 मिलियन डॉलर है. वहीं GQ Magazine 2020 की रिपोर्ट्स की मनें तो प्रियंका (Priyanka Chopra) और निक (Nick Jonas) संयुक्त रूप से 734 करोड़ रुपए के मालिक हैं.

View this post on Instagram A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra)



पिछले साल हॉपर मुख्यालय द्वारा प्रकाशित एक इंस्टाग्राम रिच लिस्ट के अनुसार, एक्ट्रेस को 2,71,000 डॉलर की कुल कमाई के साथ 19वें स्थान पर रखा गया था. कई रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) कम से कम 73 करोड़ रुपये सालाना कमाती हैं. वह यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर थी. हाल ही में एक्ट्रेस की बुक ‘अनफिनिश्ड’ रिलीज हुई है.