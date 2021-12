Why SS Rajamouli Casts Alia Bhatt in RRR: बाहुबली बनाने वाले निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) को लेकर हर तरफ चर्चा तेज़ है. फिल्म के हर किरदार के पीछे एक अलग कहानी है. आरआरआर के ट्रेलर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस फिल्म के स्टारकास्ट को लेकर भी खूब तारीफें हो रही हैं. अखिल भारतीय फिल्म गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन पर एक काल्पनिक कहानी है. इस फिल्म में राम चरण (Ram Charan), जूनियर एनटीआर (Jr NTR) के अलावा अजय देवगन (Ajay Devgn) और आलिया भट्ट भी हैं. आलिया (Alia Bhatt) की कास्टिंग को लेकर कई बातें सामने आ चुकी हैं मगर अब राजामौली ने खुलासा कर दिया है कि उन्होंने फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को क्यों चुना. मशहूर निर्देशक एसएस राजामौली का कहना है कि वह ‘राजी’ में आलिया भट्ट के अभिनय से प्रभावित हुए और इसी वजह से उन्होंने उन्हें आने वाली अखिल भारतीय फिल्म ‘आरआरआर’ में सीता की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना है.Also Read - The Kapil Sharma Show में Ravi Kishan हुए शर्म से पानी पानी, Sonali Kulkarni के साथ हुए थे इंटिमेट- VIDEO



राजामौली ने आईएएनएस से कहा, "मेरे लिए फिल्म में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, आग और पानी. यानी कि राम और भीम, जो बहुत मजबूत और प्रकृति में विशिष्ट हैं. मेरे लिए, सीता का किरदार बाहर से बहुत नाजुक है. लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है. "मैंने 'राजी' देखी और मैं उसके (आलिया के) प्रदर्शन से प्रभावित हुआ. मैं इस बात से प्रभावित था कि एक साधारण महिला अपनी क्षमता से ज्यादा काम कैसे कर सकती है. इसलिए, जब हमने सीता के चरित्र चित्रण का पता लगाया, तो हर किसी की पसंद आलिया थी."

उन्होंने कहा, “मैं जानता था कि आलिया मेरी फिल्म में भूमिका निभाने के जरूर राजी हो जाएंगी. लेकिन जब हमने उनसे पूछा, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खुशी से झूम उठी.”

इनपुट-आईएएनएस