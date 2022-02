Know Why Alia Bhatt wearing white saree for Gangubai Kathiawadi: बॉलीवुड की ‘गंगूबाई’ (gangubai) यानी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपकिंग फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ (Gangubai Kathiawadi) को लेकर काफी चर्चा में हैं. हालांकि फिल्म को लेकर जमकर विवाद भी हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली से पूछा है कि क्या फिल्म का नाम बदला जा सकता है. हालांकि निर्माताओं ने इस पर कोई फिलहाल राय नहीं दी है, कोर्ट ने कहा है कि मामले की गुरुवार को दोबारा सुनवाई होगी.वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस जमकर इसका प्रमोशन कर रही हैं, लेकिन क्या आपने एक बात गौर की है आलिया भट्ट (Alia Bhatt In Gangubai Kathiawadi) ने इस फिल्म के प्रमोशन में केवल सफेद ड्रेस ही पहनी है. इतना ही नहीं उन्होंने भारत से दूर बर्लिन में भी अपने सफेद ड्रेस को कैरी किया गया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्यों आलिया पहन रही हैं केवल सफेद ड्रेस. (Alia Bhatt InWhite Saree)Also Read - Naagin 6 Spoiler: दुल्हन के जोड़े में प्रथा बनीं नागिन, ऋषभ परिवार के दबाव में हुआ शादी के लिए तैयार

आलिया भट्ट ने अब तक सोशल मीडिया पर जितनी तस्वीरें शेयर की हैं औऱ वो जितने भी इवेंट पर गई हैं उन्होंने केवल सफेद सूट,साड़ी या फिर ड्रेस कैरी किया है. ऐसे में इसे लेकर आलिया ने खुद तो इस पर कुछ नहीं कहा है लेकिन एक्ट्रेस की स्टाइलिस्ट Ami Patel ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें आलिया व्हाइट शमिर की साड़ी में दिख रही हैं और उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'वो कहते हैं कि सफेद रंग बहुत खास होता है क्योंकि इसमें इंद्रधनुष (Rainbow) के सभी रंग होते हैं.

Ami Patel ने अपने पोस्ट में आगे लिखा 'मैंने देखा कि गंगूबाई काठियावड़ी में इंसान के अंदर का हर इमोशन/भाव है… जश्न, आभार (gratitud) दया, शेयर करना और प्यार का हर वो रंग जो मुमकिन है.इस शानदार प्रदर्शन के लिए आलिया भट्ट को नमन'. सफेद साड़ी मानो आलिया भट्ट ने नया फैशन ट्रेंड बना दिया है औऱ वो हर लुक को बेहद कमाल के तरीके से कैरी कर रही हैं और फैंस को उनका अंदाज बेहद पसंद आ रहा है.