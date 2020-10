नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने हाल ही में (11 अक्टूबर) अपना जन्मदिन मनाया. हर साल की तरह इस साल भी जन्मदिन के मौके पर बिग बी के प्रशंसक हाथों में बैनर लिए हुए मात्र एक झलक पाने के लिए उनके घर (जलसा) के बाहर जुट गए. अमिताभ ने न मिल पाने के कारण उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी. अभिनेता ने सोमवार सुबह ट्वीट कर प्रशंसकों से न मिल पाने को लेकर माफी मांगी. Also Read - Powercut in Mumbai: कंगना से लेकर बिग बी तक, इन बॉलीवुड हस्तियों ने किया रिएक्ट, सोनू सूद ने दिल जीता

उन्होंने लिखा, "जो भी लोग कल जलसा आए थे .. और सड़कों पर बैनर लिए खड़े थे, उनसे मैं आज माफी मांगता हूं. उन सभी के प्रयासों के लिए मेरा धन्यवाद. मुझे अभी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है .. और देखभाल अनिवार्य है . इसलिए क्षमा कीजिएगा."

T 3687 – .. the graciousness of all that have wished me, on my birthday 11th Oct , cannot be expressed in words .. ‘thank you’ is too weak and docile to envelope the emotion ..

SO .. the मातृभाषा ।

आपकी प्रार्थनाओं के लिए आभार , कृतज्ञ मैं

ॐ नमों भगवते वासुदेवाया pic.twitter.com/8IFW5wEZgP

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 11, 2020