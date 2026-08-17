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वजन घटाते ही क्यों बदल गया आखिर सोहेल खान का चेहरे? एक्टर ने खुद बताई इसके पीछे की बड़ी वजह

Sohail Khan Weight Loss: बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान के वेट को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है उन्होने खुद इसके बारे में एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है.

Written by: Ritika
Published: August 17, 2026, 1:52 PM IST
वजन घटाते ही क्यों बदल गया आखिर सोहेल खान का चेहरे? एक्टर ने खुद बताई इसके पीछे की बड़ी वजह

Sohail Khan Weight Loss: बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान रियलिटी शो ‘अलायंस’ में नजर आए और अब ‘अलायंस’ की रैप-अप पार्टी में उनको देखा गया जिसके बाद से ही अपने बदले हुए लुक को लेकर चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में उनका वजन पहले के मुकाबले काफी कम नजर आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके चेहरे में आए बदलाव को लेकर तरह-तरह की बातें लोग करते नजर आ रहे हैं और ये जानना भी चाहते हैं आखिर वजन कम होने के बाद उनके चेहरा इतना ज्यादा पतला क्यों नजर आ रहा है? कई लोगों को उनका चेहरा पहले से ज्यादा पतला और अलग दिखाई दिया, जिसको लेकर बातें और ज्यादा तेजी से फैल गई है. लोग अब ये जानना चाहते हैं, कि तुरंत बदलाव क्या कई बीमारी का संकेत है? हाल ही में एक इंटरव्यू में सोहेल ने इन बातों को चुपी तोड़ी और इस चीज पर काफी ज्यादा खुलकर बातें भी की हैं.

वजन घटाते ही क्यों बदल गया आखिर सोहेल खान का चेहरे?

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हिंदुस्तान टाइम्स में एक इंटरव्यू के दौरान सोहेल ने अपने घटते वजन को लेकर खुलकर बातें कही हैं. उन्होने इस पर चुपी तोड़ते हुए बताया है कि- ‘शुरुआती कुछ दिनों में मुझे थोड़ी ज्यादा घबराहट क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस होने लगी थी, क्योंकि मैं पहली बार किसी रियलिटी शो का हिस्सा बना था. घर में जाते ही पहले ही हफ्ते में उन्हें पेट का इन्फेक्शन हो गया. स्टमक बग ने भी मेरी परेशानी बढ़ा दी. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंटेस्टेंट्स ने न सिर्फ मेरी सेहत को लेकर, बल्कि हर समय जो प्यार और फिक्र दिखाई. उसी वजह से मैं 5 हफ्ते तक वहां रुका रहा, जबकि मैं पहले वीक से ही बीमार था.

उन्होने आगे बताया है कि उनकी खराब सेहत की वजह से उनको काफी तकलीफो का सामना करना पड़ था. अपनी डाइट पर भी उन्होने कंट्रोल रखा था. सोहेल ने शो के दौरान बनी दोस्ती के बारे में भी काफी ज्यादा खुशी-खुशी बात की थी और काफी सारी चीजों पर भी वहां पर उन्होने खुलकर बोला है. सोहेल ने साफ किया कि उनके ट्रांसफॉर्मेशन में ओजेम्पिक कहीं पर भी बिल्कुल नहीं था. उन्होंने कहा, ‘तो न ओजेम्पिक, न फैट बर्नर, मैं बस हेल्दी चीजों को खाना काफी ज्यादा पसंद करता हूं. जब वजन में अचानक कमी आती है, तो चेहरे की चर्बी का कम होनी शुरू हो जाती है. चेहरे का धंसना, झुर्रियों और सिलवटों का अधिक दिखना भी शुरू होने लग जाता है. चेहरे की वॉल्यूम में कमी से आपके चेहरे की बनावट में भी तेजी से कमी आने लग जाती है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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