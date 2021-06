Urvashi Rautela Hiding her face from camera: बॉलीवुड की दुनिया में अपने हुस्न और अपनी अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली अदाकारा उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. साल 2012 की मिस यूनिवर्स रह चुकी उर्वशी सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हेट स्टोरी 4 और पागलपंती जैसी फिल्मों में अपना जलवा बिखेर चुकी हैं. इस बार लेकिन उर्वशी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हर कोई सवाल उठा रहा है. Also Read - Urvashi Rautela ने काले रंग के गाउन में मचाया तहलका, प्रेम रंग में भीग गया दिल

दरअसल उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) को जब पैपराजी ने स्पॉट किया, तो एक्ट्रेस कैमरे से खुद को छिपाती नजर आईं. कैमरे के सामने उर्वशी ने जब अपना मुँह छुपाया तो हर कोई उनकी इस हरकत पर सोचने को मजबूर हो गया.

मगर बाद में जब उर्वशी को एहसास हुआ कि ऐसा करना ठीक नहीं हैं तब उन्होंने स्टाइलिश अंदाज़ में तस्वीरें भी खिंचवाई.

उर्वशी रंग-बिरंगी टीशर्ट के साथ काले रंग की टाइट्स में बेहद हॉट लग रही हैं. उर्वशी के इस स्टाइलिंग पर लोग खूब रियेक्ट भी कर रहे हैं. उर्वशी का चेहरा मास्क से ढका हुआ है. साथ में, उन्होंने काला चश्मा भी पहना हुआ है, जो उनके लुक को बढ़ा रहा है. बता दें कि एक्ट्रेस के स्टाइल का हर कोई दीवाना है.