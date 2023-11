Hindi Entertainment Hindi

Why Does Alia Bhatt Keep Her Daughter Raha Away From Limelight The Actress Explained The Reason For Not Bringing Her In Front Of The Camera

Alia Bhatt अपनी बेटी Raha को क्यों रखती हैं लाइमलाइट से दूर? एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने नहीं लाने की बताई वजह

Alia Bhatt Daughter: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राहा पिछले साल नवंबर में जन्मी थीं और अब वो एक साल की होने वाली हैं.

Alia Bhatt Says About Her Daughter Raha: बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Alia Bhatt-Ranbir Kapoor) अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहते हैं. दोनों स्टार्स की फैन फॉलोविंग काफी तगड़ी है और अपनी फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियां भी बटोरते हैं. इन लाइमलाइट्स के बीच में कई बार दोनों अपनी बेटी राहा (Raha) को लेकर भी चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं. वहीं, हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस को अपनी बेटी राहा की प्राइवेसी पर बात करते हुए देखा गया है, जिसमें एक्ट्रेस ये बात करते हुए नजर आई है कि वो किस कारण से अपनी लाडली का चेहरा सोशल मीडिया या कैमरे के सामने नहीं लाती हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने राहा की देखभाल के बारे में भी बताती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बिजी सेड्यूल होने पर किसकी मदद लेती हैं और कौन उनकी बेटी का ख्याल रखता है.

Trending Now

आलिया ने राहा की प्राइवेसी को लेकर कही ये बात

हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS) में एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने सोनल कालरा से अपने मदरहुड के बारे में बातचीत की उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि किस कारण से वो और उनके हस्बैंड रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा को कैमरे की नजर से बचाते हैं. आलिया बताती हैं कि ‘मैं अपनी बेटी को छुपाना नहीं चाहती हूं. मुझे उसपर गर्व है. अगर अभी कैमरा चालू नहीं होता तो मैं अभी स्क्रीन पर उसकी फोटो दिखने के लिए तैयार हूं.’ उन्होंने आगे बताया कि हम न्यूली मां-पापा बने है और मेरी बेटी मुश्किल से एक साल की है. इसलिए अभी उसे कैमरे के सामने नहीं ला रही हूं, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसे देखने के बाद फैंस का क्या रिएक्शन होगा. आलिया आगे बताती है कि सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के चेहरा दिखने को लेकर जब वो कम्फर्टेबले महसूस करेंगी तो जरूर दिखाएंगी. उन्होंने बताया कि राहा का जन्म पिछले साल नवम्बर में हुआ है और वो इस कारण से भी बेबी को सामने नहीं ला रही हैं कि साल 2016 में जन्मे करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे तैमूर को कैमरे के सामने आने के बात कई चीजों का सामना करना पड़ा था.

You may like to read

राहा के देखभाल के लिए लेती हैं नैनी की हेल्प

एक्ट्रेस ने बातचीत के दौरान अपनी बेटी की देखभाल को लेकर भी बात करते हुए नजर आई. उन्होंने इस बारे में बातचीत करते हुए बताया कि अपनी लाडली की देखभाल का क्रेडिट नैनी को दिया. उन्होंने बताया कि वो और रणबीर कपूर वर्किंग पेरेंट्स हैं और दोनों की शेड्यूल काफी बिजी रहती हैं. हालांकि दोनों अपनी शूटिंग शेड्यूल संभालते हुए टाइम निकलने की कोशिश करते हैं. लेकिन जरुरत पड़ने पर वो नैनी की हेल्प लेती हैं. आलिया भट्ट ने राहा के मां-पापा होने और अपने बीजी शेड्यूल के बारे में बात करते हुए बताती हैं कि ‘अगर मैं मौजूद नहीं होती हूं तो बेटी राहा की देखरेख के लिए नैनी की मदद लेने में कम्फर्टेबले फील करती हूं’. उन्होंने बताया कि बहुत सी महिलाओं के पास ये नहीं है और मैं कल्पना नहीं कर सकती कि ये फीलिंग कितना मुश्किल हो सकता है.