Hindi Entertainment Hindi

Why Doesnt Harshvardhan Rane Give Podcast Interviews

पॉडकास्ट इंटरव्यू क्यों नहीं देते हर्षवर्धन राणे?

अभिनेता हर्षवर्धन राणे अपने बेबाक और अलग सोच वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बात करते हुए बताया कि महज़ 16 साल की उम्र में उन्होंने बड़े सपने देख लिए थे.

Why doesnt Harshvardhan Rane give podcast interviews

सपनों का पीछा करते हुए एक्टर हर्षवर्धन राणे 16 साल की उम्र में घर से निकल गए थे. एक्टिंग करियर का सपना देखना जितना आसान था उसमें सफलता पाना उतना ही मुश्किल. हालांकि, उनकी मजबूत इच्छाशक्ति और लक्ष्य इतना मजबूत रहा कि कभी भी चुनौतियां का सामना करने के लिए वो हमेशा तैयार रहे.

दर्शकों को ‘सनम तेरी कसम’, ‘एक दीवाने की दीवानियत’ जैसी सफल फिल्में देने वाले अभिनेता हर्षवर्धन राणे 16 साल की उम्र में एक्टिंग के सपने लेकर घर से निकल पड़े थे. कोई गॉडफादर नहीं था, पूरी तरह आउटसाइडर थे, लेकिन आज वह फिल्म इंडस्ट्री में खास मुकाम पर हैं. बॉलीवुड के साथ ही उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी काम किया है.

फोकस करने पर ही सक्सेस मिलती है

उन्होंने बताया कि उनका फोकस हमेशा अपने गोल, अपनी इच्छाओं और बेहतर काम करने पर रहा है. वह प्रोड्यूसर को फायदा पहुंचाने और ऑडियंस की उम्मीदें पूरी करने की सोचते हैं. इसी वजह से चुनौतियां उनके रास्ते में कभी हावी नहीं हो पाईं.

कठिनाईयों से निकलने का रास्ता क्या है?

हर्षवर्धन ने इंटरव्यू में बताया, “मेरा निश्चय इतना दृढ़ रहा है कि कठिनाइयां कभी मेरे लिए बड़ी हो ही नहीं पाईं. मेरा डिटरमिनेशन फैक्टर मेरे स्ट्रगल से बहुत बड़ा है. कठिनाइयों का साइज मेरे सामने कभी बड़ा नहीं लगा.”

Add India.com as a Preferred Source

लक्ष्य और इच्छाएं बहुत बड़ी हैं

एक्टर ने यह भी बताया कि वह पॉडकास्ट या ऐसे इंटरव्यू में शायद ही बैठते हैं जहां लोग घंटों अपनी मुश्किलों, किसी ने क्या गलत कहा या उनके साथ क्या गलत हुआ, इस पर बात करते हैं. हर्षवर्धन ने कहा, “मेरे पास वो मटेरियल ही नहीं है. मैं डेढ़-दो घंटे तक कठिनाइयों के बारे में बात नहीं कर सकता. मेरे लिए वो कभी मैटर किया ही नहीं. मेरा लक्ष्य और इच्छाएं इतनी बड़ी हैं कि फोकस कभी स्ट्रगल पर नहीं गया.”

उन्होंने कहा, ” मैंने कभी अपने सपनों पर चुनौतियों को हावी नहीं होने दिया. यही वजह है कि मैं बेहतर तरीके से काम कर पाता हूं. मेरा पूरा ध्यान काम की क्वालिटी, प्रोड्यूसर के फायदे और दर्शकों की खुशी पर रहता है.”

(इनपुट एजेंसी)