Shah Rukh Khan को अब तक क्यों नहीं मिली कोई हॉलीवुड फिल्म? SRK ने Video में बताई चौंकाने वाली वजह

Shahrukh Khan On Hollywood Film : प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट जैसे तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है, लेकिन शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार ने अब तक कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं की, आखिर क्यों? हाल ही में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने बताया कि उनके हिस्से में कोई भी हॉलीवुड फिल्म क्यों नहीं आई. 14 फरवरी को शाहरुख खान ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट (डब्ल्यूजीएस) में भाग लिया. ‘टाइमलेस सक्सेस: ए कन्वर्सेशन विद शाहरुख खान’ नाम के इस आयोजन में सुपरस्टार एक्टर ने हॉलीवुड में काम करने को लेकर अपने विचार शेयर किए.

2023 में ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ जैसी तीन लगातार हिट फिल्में देने के बाद शाहरुख खान ने बॉलीवुड में अपनी तगड़ी वापसी दर्ज करवाई. उनकी अपकमिंग फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इतंजार है, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि वो हॉलीवुड फिल्में क्यों नहीं करते. दुबई के कार्यक्रम में होस्ट ने जब शाहरुख खान से यही सवाल किया तो SRK के जवाब ने सभी को चौंका दिया. शाहरुख ने खुलासा किया कि उन्हें ‘हॉलीवुड या इंग्लिश इंडस्ट्री से कभी भी फिल्मों का ऑफर नहीं मिला.’ शाहरुख ने कहा, ‘मैंने यह ईमानदारी से कहा है लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं.’

Why King #ShahRukhKhan didnt do any Hollywood films and just stayed here pic.twitter.com/2Ur8SGpFiw

— Phoenix (@highonfilm_) February 14, 2024