नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. अपने दमदार अभिनय के अलावा अनुपम खेर सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं. यही नहीं अनुपम खेर अक्सर मोदी सरकार की नीतियों का भी समर्थन करते हुए नज़र आते हैं. हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने अनुपम खेर (Anupam Kher) को चिट्ठी लिखी है.

हम आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल सच है कि पीएम मोदी (Prime Minister Modi) ने दिग्गज अभिनेता को लेटर लिखा है. दरअसल अनुपम खेर की किताब 'योर बेस्ट डे इज़ टुडे' (Your Best Day is Today) के सिलसिले में मोदी ने उन्हें पत्र भेजा है. पीएम मोदी ने लेटर लिखते हुए कहा कि 'ये बुक काफी इंस्पायरिंग हैं. इसी के साथ पीएम मोदी ने किताब की तारीफ में कहा कि इस बुक का टाइटल आपको अपनी मां की सीख से मिली है क्योंकि हर मां अपने बच्चे को यही बताती है कि आज ही आपका बेहतरीन दिन है.'

इस लेटर में उन्होंने आगे कहा कि ‘ किताब के कुछ पार्ट्स को पढ़कर यह लगता है कि आपकी प्रेरणा आपकी मां दुलारी है’. बता दें कि इस चिट्ठी को पाकर अनुपम खेर फूले नहीं समा रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर इस लेटर को शेयर करते हुए लिखा- ‘आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पत्र पाकर मैं बहुत खुश हूं. आपने समय निकाल कर ये किताब पढ़ी, आप सच में देश के महान नेता हैं.’