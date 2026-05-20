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मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? नरेंद्र मोदी- जियोर्जिया के मीम पर बॉलीवुड ने भी ली चुटकी, इस एक्ट्रेस ने किया रिएक्ट
सोशल मीडिया पर छाया ‘मेलोडी’ मीम अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस वायरल ट्रेंड पर मजेदार रिएक्शन दिए.
सोशल मीडिया पर कब कौन सा मीम बन जाए कहना मुश्किल है. जब से भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया है. तभी से ‘Melodi’ नाम का मीम काफी वायरल हो रहा है. अब इस मीम फेस्ट में अभिनेत्री कृति खरबंदा भी शामिल हो गई हैं.
दरअसल, ‘Melodi’ शब्द ‘Meloni’ और ‘Modi’ को मिलाकर बनाया गया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इन दोनों नेताओं तस्वीरों को मिलाकर मीम्स बनाने शुरू कर दिए. धीरे-धीरे ये ट्रेंड इतना वायरल हो गया कि हर प्लेटफॉर्म पर लोग इसे लेकर फनी पोस्ट करने लगे.
‘ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है’?
इसी बीच कृति खरबंदा ने इंस्टाग्राम पर भूरे (ब्राउन) रंग की खूबसूरत ड्रेस में अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसका रंग बिल्कुल ‘मेलोडी’ टॉफी से मिल रहा है. अभिनेत्री ने मजा लेते हुए कैप्शन भी कुछ ऐसा डाला कि सभी का ध्यान उनके कैप्शन की ओर खींचा चला गया.
कृति लिखती हैं, “ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है?” कृति की पोस्ट सभी को बहुत पसंद आ रही हैं. उनके फैंस कमेंट सेक्शन पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
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बता दें कि ‘मेलोडी’ शब्द को सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर इस्तेमाल करके वैश्विक मंचों पर इन दोनों नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, के बीच हुई हल्की-फुल्की बातचीत को हाईलाइट करते हैं.
पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट की मेलोडी
इस वायरल ट्रेंड को तब रफ्तार मिली, जब इटली के दौरे पर पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर ‘मेलोडी’ चॉकलेट/टॉफी गिफ्ट की थी. मेलोनी ने इस क्यूट जेस्चर के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जो इंटरनेट पर आते ही छा गया.
इस मजेदार ट्रेंड के साथ-साथ यह ऑनलाइन ट्रेंड दोनों देशों के बीच मजबूत हो रही कूटनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को भी प्रदर्शित करता है. अभिनेत्री कृति खरबंदा पिछली बार फिल्म राणा नाइडू-2 में नजर आई थी. यह एक एक्शन-क्राइम ड्रामा फिल्म है.
कृति खरबंदा का वर्क फ्रंट
अभिनेत्री हाल ही में फिल्म ‘हाउसफुल 5’ में नजर आई थीं. तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, रंजीत, सौंदर्या शर्मा और आकाशदीप साबिर जैसे स्टार्स शामिल हैं.
(इनपुट एजेंसी)
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