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'Ramayana' ट्रेलर में सब दिखे, लेकिन हनुमान जी कहां हैं? 4 मिनट 9 सेकेंड के ट्रेलर में न विजुअल, न आवाज, फैंस हुए निराश

Why Sunny Deol is missing in Ramayana trailer: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया, जहां रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं फैंस एक ही सवाल पूछ रहे हैं'हनुमान जी कहां हैं?'

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Updated: July 30, 2026, 11:32 AM IST
'Ramayana' ट्रेलर में सब दिखे, लेकिन हनुमान जी कहां हैं? 4 मिनट 9 सेकेंड के ट्रेलर में न विजुअल, न आवाज, फैंस हुए निराश
  • ‘रामायण’ के 4 मिनट 9 सेकेंड के ट्रेलर को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है
  • ट्रेलर में राम, सीता और रावण की झलक दिखी, लेकिन हनुमान बने सनी देओल नजर नहीं आए
  • सोशल मीडिया पर फैंस का मानना है कि मेकर्स ने जानबूझकर उनका लुक छिपाकर रखा है
  • कई लोगों का अनुमान है कि हनुमान का दमदार परिचय फिल्म के दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा

फिल्मी गलियारों में लंबे समय से एक फिल्म की बात हो रही है और वो फिल्म है नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म ‘Ramayana’. फिल्म की घोषणा के बाद से दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बताया जा रहा है कि ये फिल्म दिवाली के आसपास रिलीज की जाएगी, फिल्हाल फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. 4 मिनट 9 सेकंड के इस Trailer ने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. हर कोई ट्रेलर को अद्भुत बता रहा है.

‘Ramayana’ के Trailer करोड़ों राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पहले रामायण पार्ट 1 के ट्रेलर को 24 जुलाई को रिलीज किया जाता है, लेकिन बाद में इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया था, लेकिन अब ट्रेलकर रिलीज हो गया है और दर्शक इसे देख काफी खुश हैं. बताया जा रहा है कि ट्रेलर दर्शकों की उम्मदों पर खरा उतरा है. ट्रेलर को देखते ही फैंस का जोश हाई हो गया है.

और पढ़ें: 'रामायण' ट्रेलर रिलीज डेट पर आया सबसे बड़ा अपडेट, नमित मल्होत्रा बोले- 'किसी भी दिन आ सकता है बड़ा सरप्राइज'

‘हनुमान जी कहां हैं?’

Trailer में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में बेहद दिव्य और शक्तिशाली नजर आए तो वहीं साई पल्लवी माता सीता की भूमिका में बेहद खूबसूरत और सटीक लग रही हैं, जैसे ये रोल उन्हीं के लिए बनाया गया हो. यश की बात करें तो वो ट्रेलर में रावण के रोल में बेहर खूंखार दिखाई दिए, हालांकि फैंस को ये काफी पसंद आ रहा है. ट्रेलर के भव्य विजुअल्स, विशाल सेट्स और एपिक फील को देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है, हालांकि दर्शकों को एक चीज काफी खटक रही है और वो है ट्रेलर में हनुमान यानी सनी देओल का न दिखना. ट्रेलर रिलीज होते ही एक सवाल पूरे सोशल मीडिया पर छा हुआ है कि आखिर ‘हनुमान जी कहां हैं?’

ट्रेलर पूरे 4 मिनट 9 सेकेंड का है, इसमें राम-सीता का विवाह, वनवास, शूर्पणखा वाली घटना, सीता हरण और रावण से युद्ध से जुड़ी लगभग सभी झलकियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन सनी देओल, जो फिल्म में भगवान हनुमान का रोल निभा रहे हैं, वो ट्रेलर में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर फैंस निराश हैं. फैंस इस बात से हैरान हैं कि इतने बड़े किरदार को ट्रेलर में जगह क्यों नहीं दी गई?

फैंस लगा रहे हैं अंदाजा-

ट्रेलर रिलीज होने के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई लोग विजुअल्स और एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स बार-बार पूछ रहे हैं –’हनुमान जी को ट्रेलर में क्यों छोड़ दिया?’ वहीं कुछ फैंस का कहना है कि मेकर्स ने जानबूझकर सनी देओल का लुक छुपाकर रखा है, ताकि फिल्म रिलीज के करीब उनका धमाकेदार एंट्री किया जा सके या फिर हनुमान को पार्ट-2 के लिए बचाया जा रहा है?

बता दें कि फिल्म को दो पार्ट में बनाया जा रहा है. रामायण पार्ट-1 दीवाली 2026 के आसपास रिलीज होगी तो वहीं पार्ट-2 2027 में आएगी. रामायण की कहानी में हनुमान जी की एंट्री सीता हरण के बाद होती है, अगर पहली फिल्म सीता हरण तक खत्म हो रही है, तो हो सकता है कि हनुमान जी की पूरी भूमिका दूसरे पार्ट में दिखाई जाए. कई फैंस यही मान रहे हैं कि मेकर्स हनुमान जी का धमाकेदार इंट्रोडक्शन पार्ट-2 के लिए बचाकर रख रहे हैं, जो फिल्म का सबसे बड़ा हाइलाइट बन सकता है.

फिल्म में कौन-कौन है?

रामायण में स्टार कास्ट की बात करें तो वो जबरदस्त है. रणबीर कपूर (राम), साई पल्लवी (सीता), यश (रावण), सनी देओल (हनुमान) के अलावा रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह और विवेक ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का म्यूजिक हंस जिमर और ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज संगीतकार बना रहे हैं. प्रोडक्शन भी बेहद शानदार है. ट्रेलर देखने के बाद फैंस अब सनी देओल के हनुमान जी के लुक का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि मेकर्स जल्द ही उनका पहला लुक रिलीज करेंगे, जो ट्रेलर से भी ज्यादा धमाल मचा देगा.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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