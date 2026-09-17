पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल ने क्यों लिया अलग होने का फैसला? सोशल मीडिया पोस्ट में बताई वजह

आकृति अग्रवाल ने Instagram पर एक पोस्ट में लिखा कि उनके और उनके मंगेतर के बीच भविष्य को लेकर अलग-अलग लक्ष्य और परिस्थितियां थीं. इस वजह से दोनों ने सगाई खत्म करने का फैसला किया है.

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पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में सगाई की घोषणा की थी.

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर-अभिनेत्री आकृति अग्रवाल (Akriti Agarwal) ने अपनी सगाई खत्म कर दी है. दोनों ने मार्च 2026 में अपने रिश्ते के एक अहम पड़ाव की घोषणा की थी. करीब छह महीने बाद अब आकृति ने Instagram के जरिए इस रिश्ते के खत्म होने की जानकारी दी है. उन्होंने साफ किया कि यह फैसला दोनों की आपसी सहमति से लिया गया है. आकृति के मुताबिक, भविष्य को लेकर दोनों के लक्ष्य और मौजूदा परिस्थितियां अलग थीं. इस वजह से उन्होंने अलग-अलग रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया.

‘हमारी राहें साथ चलने के लिए नहीं’

आकृति ने Instagram पर एक बयान शेयर करते हुए लिखा कि वह भारी मन से यह जानकारी अपने फॉलोअर्स के साथ साझा कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उनके और उनके मंगेतर के बीच भविष्य को लेकर अलग-अलग लक्ष्य और परिस्थितियां थीं. इस वजह से दोनों ने अपनी सगाई खत्म करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘हम एक-दूसरे से प्यार और परवाह करते हैं, लेकिन हमने यह तय कर लिया है कि हमारी राहें साथ चलने के लिए नहीं हैं.’ आकृति ने आगे बताया कि उनकी जिम्मेदारियों और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया.

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निजता का सम्मान करने की अपील

आकृति ने पृथ्वी के लिए आगे की जिंदगी में खुशियों और शांति की कामना भी की. उन्होंने कहा कि वह दोनों के लिए भविष्य में केवल अच्छा होने की उम्मीद करती हैं. अपने बयान के अंत में आकृति ने लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की. उन्होंने लोगों से इस मामले में अटकलें लगाने या अलग होने की वजह को लेकर किसी तरह की धारणा बनाने से बचने को कहा. आकृति ने कहा कि यह उनके लिए मुश्किल समय है और वह चाहती हैं कि लोग उनके और पृथ्वी के निजी स्पेस का सम्मान करें.

मार्च 2026 में हुई थी सगाई

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में सगाई की घोषणा की थी. पृथ्वी ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें भी शेयर की थीं. इसके बाद दोनों का रिश्ता सार्वजनिक रूप से चर्चा में आया था. कुछ समय बाद आकृति की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी लोगों का ध्यान खींचा था. उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट में धोखा मिलने की बात कही थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके और पृथ्वी के रिश्ते को लेकर अटकलें शुरू हो गई थीं. हालांकि, बाद में आकृति ने साफ किया था कि वह पोस्ट पृथ्वी शॉ के बारे में नहीं थी. उन्होंने अपने दोस्तों के संदर्भ में वह बात कही थी.