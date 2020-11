Also Read - शादी के बाद मोनालिसा ने बिग बॉस के सीक्रेट रूम में मनाई फर्स्ट नाइट, रो पड़े मनु पंजाबी

View this post on Instagram

Also Read - Bigg Boss 14: बिग बॉस के घर में हुई तीन नए फ्रेशर्स की एंट्री, जानें कौन हैं ये

I love myself & I don’t judge myself, which in return helps me not to judge others.. So stay positive, stay safe & spread love … No one can be anyone else & anyone else can’t be you … So be the best version of yourself 👑