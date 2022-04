हॉलीवुड के जाने माने एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) पिछले कुछ दिनों से खासे चर्चा में है और इसका कारण है हाल ही में हुआ उनका थप्पड़ विवाद. दरअसल, ऑस्‍कर अवॉर्ड शो के दौरान विल स्मिथ ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस जैडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) के खिलाफ अपमानजक टिप्पणी करने पर होस्ट क्रिस रॉक (Chris Rock) को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था. हालांकि इस घटना की बाद उन्होंने माफी मांगी थी और अकादमी द्वारा लिए जाने वाले एक्शन को स्वीकार करने की बात कही थी. ऐसे में अब उनपर बेहद कठोर निर्णय लिया गया है, जो शायद उनके फैंस और साथ ही विल स्मिथ को अच्छा ना लगे.Also Read - नीतू कपूर ने नहीं बताई रणबीर-आलिया के शादी की डेट, चुप्पी तोड़ते हुए कहा 'होगी दोनों एक दूसरे के लिए ही तो...'

एकेडमी आफ मोशन पिक्चर्स आ‌र्ट्स एंड साइंसेज के प्रेसीडेंट डेविड रुबिन और चीफ एक्जीक्यूटिव डान हडसन ने इस संबंध में जारी बयान में कहा कि 94वां आस्कर समारोह कई लोगों के लिए बहुत अहम था, लेकिन विल स्मिथ के अस्वीकार्य व्यवहार के कारण उनके उल्लास के क्षणों पर पानी फिर गया. उल्लेखनीय है इस घटना के बाद विल स्मिथ ने क्रिस राक से माफी मांगने के साथ एक अप्रैल को एकेडमी से इस्तीफा दे दिया था.

Actor Will Smith banned by The Academy from attending Oscars for 10 years because of his “harmful behavior”: Academy of Motion Picture Arts and Sciences

(File Pic) pic.twitter.com/MmNWOCmAMV

— ANI (@ANI) April 8, 2022