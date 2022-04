Actor Will Smith resigns: इसी सप्ताह हुए ऑस्कर अवॉर्ड (Oscar Award 2022) में थप्पड़ कांड की गूंज अभी तक शांत नहीं हुई है. इस मामले को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Will Smit) ने ऑस्कर अवॉर्डसेरेमनी के होस्ट और कॉमेडियन क्रिस रॉक (Chris Rock) को थप्पड़ मारने को लेकर एक बार फिर माफी मांगते हुए अकादमी से इस्तीफा दे दिया है. शुक्रवार को एक्टर विल स्मिथ ने कहा कि वह किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हैं. अवॉर्ड नाइट में उन्होंने जो भी किया वो माफी के लायक नहीं है और उन्हें उसका बेहद अफसोस है.Also Read - Urfi Javed Vs Kashmera Shah: किसी ने कहा 'अनपढ़' तो किसी ने 'फेमस होने पर उठाया सवाल', कश्मीरा और उर्फी में जमकर हो रही है कैट फाइट

गौरतलब है कि 94वीं ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में क्रिस रॉक ने एक्टर विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट के गंजेपन का मजाक उड़ाते हुए एक जोक मारा था. इस बात से नाराज विल ने सबके सामने मंच पर जाकर क्रिस रॉक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था. हालांकि बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड लेते हुए विल स्मिथ ने अपने किए पर अफसोस जताया और अकादमी से माफी मांगते हुए भावुक हो गए थे. अब इस मामले में ऑस्कर अकादमी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती उससे पहले ही विल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है.

Will Smith resigns from the Academy for slapping Chris Rock at the Oscars

“The list of those I have hurt is long and including Chris, his family, many of my dear friends and loved ones, all those in attendance and global audiences at home,” he said in a statement pic.twitter.com/Cl1sNcYx9p

— ANI (@ANI) April 2, 2022