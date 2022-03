Celebs Who Got Slapped In Public: ऑस्कर अवॉर्ड 2022 (Oscar Awards 2022) में हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Will Smith) की पत्नी का मजाक उड़ाने को लेकर शो के होस्ट और कॉमेडियन क्रिस रॉक (Comedian Chris Rock) को ऑन कैमरा थप्पड़ खाना पड़ा. ऑस्कर के मंच पर हुई इस लड़ाई को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्रिस रॉक की काफी आलोचना हुई. वहीं विल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड (Will Smith wins Oscar for Best Actor) जीत कर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक्टिंग की दुनिया के ‘किंग’ हैं. पब्लिक के सामने थप्पड़ खाने वाले क्रिस रॉक अकेले सेलिब्रिटी नहीं हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे इंडियन सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें कैमरे या भीड़ के सामने शर्मिंदा होना पड़ा.Also Read - अली मर्चेंट की पर्सनल हरकत लीक करने वाली Mandana Karimi ने मचाया बवाल, साजिद पर भी लगा चुकी हैं Sexual Harassment का आरोप

गौहर खान

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. साल 2014 में एक शो को होस्ट कर रही गौहर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कई दिनों के लिए सदमे में चली गई थीं. रिएलिटी शो के ऑडियंस में बैठा एक शख्स अचानक स्टेज पर गौहर के पास आया और उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. एक्ट्रेस ऑन कैमरा ही रोने लगी थीं, शख्स ने बताया था कि वह गौहर की ड्रेस देखकर अपना आपा खो दिया था.

ईशा दओल और अमृता राव

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव और ईशा देओल के बीच हुई लड़ाई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. विवाद इतना बढ़ गया था कि ईशा देओल ने अमृता को थप्पड़ जड़ दिया था. मामला 2006 का है जब 'प्यारे मोहन' की फिल्म के लिए ईशा-अमृता एक साथ शूट कर रही थीं. बाद में एक इंटरव्यू में ईशा ने कबूल किया कि उन्होंने अमृता राव को थप्पड़ मारा था. ईशा ने कहा कि एक दिन पैक-अप के बाद अमृता ने मेरे डायरेक्टर के सामने मुझे अपशब्द कहे थे. अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट को बचाने के लिए मैंने उन्हें थप्पड़ मारा.

बिपाशा बासू और करीना कपूर खान

बॉलीवुड की सुपरस्टार अदाकारा करीना कपूर खान साल 2001 में एक्ट्रेस बिपाशा बासू के साथ फिल्म 'अजनबी' की शूटिंग कर रही थीं. कथित तौर पर करीना कपूर और बिपाशा में किसी बात को लेकर कैटफाइट हुई. ऐसा कहा जाता है कि करीना ने बिपाशा को 'काली बिल्ली' कहा और उन्हें थप्पड़ मारा. बाद में एक इंटरव्यू में बिपाशा ने सफाई देते हुए कहा कि ये बात बस 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' वाली है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में मैं कभी करीना कपूर के साथ काम नहीं करना चाहूंगी.

करण सिंह ग्रोवर

टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले एक्टर और बिपाशा बासू के पति करण सिंह ग्रोवर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. करण को उनकी एक्स वाइफ और एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपने शो के सेट पर ही थप्पड़ जड़ दिया था. कथित तौर पर जेनिफर को करण सिंह के एक्स्ट्रा मरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था और क्रू मेंबर के सामने ही उनका गुस्सा फूट पड़ा था.