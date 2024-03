Hindi Entertainment Hindi

Wonder Woman Actress Gal Gadot Welcomes Her 4th Baby Daughter Name Her Ori

Gal Gadot Daughter: 'वंडर वुमेन' Gal gadot 38 की उम्र में चौथी बार मां बनी, रखा यूनिक नाम

Gal Gadot Blessed With Daughter: गल गदोत ने अपने फैंस के साथ एक खुशखबरी शेयर की है कि वो फिर से मां बन गई हैं.

Gal Gadot Blessed With Daughter: डिज्नी वर्ल्ड की वंडर वुमन (Wonder Women) और हॉलीवुड एक्ट्रेस गैल गैडोट (Gal Gadot) ने फैंस के साथ एक बेहद कमाल की न्यूज शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो चौथी बार मां बन गई हैं. गैल गैडोट और उनके पति जारोन वर्सानो ( Jaron Varsano) चौंथी बार पेरेंटस बन गए और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है और एक्ट्रेस ने अपनी इस खुशखबर को इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए दी है (Gal Gadot Blessed With Daughter) बता दें गैल गैडोट चौथी बार मां बनी हैं और इस बार भी उन्हें एक बेटी हुआ है. बता दें एक्ट्रेस पहले से ही तीन बच्चों की मां हैं और अब वो चौथी बार मां बनी हैं. इस खुशखबरी के साथ ही कैल गैडोट ने ऐलान किया कि ‘प्रेगनेंसी आसान नहीं थी’.

फिर से मां बनी वंडर वुमेन

गैल गैडोट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की है. उन्होंने अस्पताल से एक फोटो शेयर की है, जहां वह बेबी को गोद में लिए उसके माथे को चूमती हुई नजर आ रही हैं. अपनी इस प्यारी से तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने लिखा है कि ‘मेरी प्यारी सी बेटी, आपका स्वागत है. प्रेग्नेंसी आसान नहीं थी कि लेकिन हने इसे पार कर लिया. आप हमारे जीवन में रोशनी बनकर आई है. हमारा दिल प्यार और स्नेह से भरा हुआ है. लड़ियों के घर में आपका स्वागत है. डैडी भी काफी कूल हैं’.

जानें क्या रखा है बेटी का नाम?

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने मां बनने की खुशी शेयर करते हुए गैल गैडोट ने इस फोटो के साथ ही अपनी बेची का ना भी फैं को बताया है और उन्होंने अपनी बेटी का नाम ओरी रखा है, जिसका मतलब ‘मेरी रोशनी’ होती है. वहीं एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर फैंस जमकर बरसा रहे हैं. फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने उनकी इस बेटी को चमतकार बता रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot)

चार बच्चों की मां हैं गैल गैडोट

आपको बता दे गैल गैडोट ने जारोन वर्सानो ने साल 2018 में शदी की थी और शादी से पहले ही यानि की जब ये डेट कर रहे थे तभी दोनों ने 2011 में अपनी पहली बेटी का स्वागत किया था, उसके बाद 2017 में उनकी दूसरी बेटी माया और 2021 में तीसरी बेटी डेनिएला का जन्म हुआ. एक्ट्रेस गैल गैडोट हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस हैं. वहीं भारत में एक्ट्रेस को इंडिया में ‘वंडर वुमन’ के नाम से जाना जाता है. उनकी पिछली फिल्म ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ थी जिसमें आलिया भट्ट भी नजर आई थीं.