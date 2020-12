Wonder Woman Gal Gadot reveals how it was difficult to perform hollywood film-हॉलीवुड स्टार गैल गैडोट का कहना है कि उनके सुपरहीरो अवतार वंडर वुमन किरदार की जटिलता अगली कड़ी में और बढ़ गई है. गैडोट ने डायना प्रिंस और सुपरहीरो वंडर वुमन को ‘वंडर वुमन 1984’ में दोहराया है. यह 2017 की हिट फिल्म का सीक्वल है. गैडोट ने कहा, “मुझे लगा कि हमने पहली फिल्म में अपने चरित्र को स्थापित करने और अपनी आने वाली उम्र की कहानी को बताते हुए अच्छा काम किया है कि कैसे डायना वंडर वुमन बन गई. अब समय उसके चरित्र के बारे में यह पता लगाने का था कि वह तब से अब तक में कैसे बदल गई है. डायना इस दुनिया में लंबे समय से रह रही है. वह अब भोली नहीं है, लेकिन वह अकेली है. उसके लिए अतीत से पीछा छुड़ाना मुश्किल है. वंडर वूमन के चरित्र को फिर से जीवंत करना मुश्किल है.” Also Read - Nia Sharma New Pics: कभी बिकिनी तो कभी डीप नेक ड्रेस में कहर ढाती है निया शर्मा, जो भी कहें, काले रंग में दिखती है हुस्न की अदा!

गडोट ने जोर देकर कहा कि भावनात्मक पहलू के साथ सुपरहीरो की यह फिल्म एक्शन से भरपूर है. उन्होंने कहा, "लड़ाई के दृश्य उसकी यात्रा का एक हिस्सा हैं और हमारी कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. वह युद्ध की देवी के रूप में अपराधियों से लड़ती है, नागरिकों को बचाती है और कुछ आश्चर्यजनक चीजें करती हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती हूं."

अभिनेत्री ने आगे कहा, “मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती हूं. लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति भी इस समय किरदार में है इसलिए इस बार यह पहले से ज्यादा मुश्किल है.”

सीक्वल का निर्देशन पैटी जेनकिंस ने किया है. उन्होंने ही पहली फिल्म बनाई थी. फिल्म में क्रिस पाइन, क्रिस्टन वाईग, प्रेडो पास्कल, रॉबिन राइट और कोनी नीलसन भी हैं. वार्नर ब्रदर्स पिक्च र्स का यह प्रोजेक्ट भारत में 24 दिसंबर को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगा.