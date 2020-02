World Cancer Day 2020: दुनिया में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है. इस लड़ाई में हिम्मत और संयम की काफ़ी ज़रुरत होती है. कुछ लोग होते हैं जो इस जंग में अपने आप को आखिर तक मज़बूत रखने में कामयाब हो पाते हैं. दुनिया इस बिमारी को कैंसर के रूप में जानती हैं. पिछले कुछ सालों से इस बीमारी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है जिसके कारण कई मौतें हुई है. वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन (World Health Organisation) के मुताबिक मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह कैंसर है. साल 2018 में इस बीमारी के कारण 90 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में हर साल 11 लाख लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं वहीं ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लगबघ 25 लाख लोग फिलहाल इस बीमारी के चपेट में हैं.

आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day 2020) के रूप में याद किया जाता है. इस दिन का उद्देश्य केवल इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है. आज कैंसर से लड़ने के लिए देश और दुनिया भर में कई कदम उठाए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप कुछ रूहों को ज़िंदगी वापस भी मिल रही है. विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day) के मौके पर आज हम पांच ऐसे सितारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस लड़ाई में ख़ुद को मज़बूत रखा और आख़िरकार कैंसर को मात देकर दोबारा ज़िंदगी को जीने का हौसला दिखाया.

World Cancer Day 2020: इरफ़ान खान

मार्च 2018 में, अभिनेता इरफान खान ने फिल्म उद्योग को चौंका दिया जब उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला है, जो एक दुर्लभ कार्सिनोमा है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को लक्षित कर सकता है. लंदन में इलाज के लगभग एक साल बाद, अभिनेता नए जोश के साथ भारत लौटे और अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया.

World Cancer Day 2020: सोनाली बेंद्रे

बॉलीवुड की इस बाकमाल अदाकारा साल 2019 में हाई ग्रेड कैंसर से डायग्नोज हुई थीं. सोनाली ने इस खबर को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फैन्स के साथ बांटा था. इस खबर ने पूरे देश को एक बार फिर से निराश कर दिया था. सोनाली ने इसके बाद न्यूयॉर्क में अपना इलाज कराने का फैसला लिया और लंबे वक्त के बाद उन्होंने कैंसर से आखिर जंग जीत ही ली.

World Cancer Day 2020: ताहिरा कश्यप खुराना

बॉलीवुड के युवा और स्टार एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने भी कैंसर के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है. ताहिरा ने भी इस बीमारी का एलान सोशल मीडिया के ज़रिए ही किया. साल 2018 में ताहिरा स्तन कैंसर के चपेट में आई थी लेकिन इस खूबसूरत लेखक और निर्देशक ने बड़ी हिम्मत से इस जंग में जीत दर्ज की.

World Cancer Day 2020: मनीषा कोइराला

बी टाउन की दिग्गज अदाकारा मनीषाकोइराला भी इस बीमारी से अछूत नहीं रह पाई. 42 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस को ओवेरियन कैंसर से जूंझना पड़ा था. साल 2012 में मनीषा को इसके बारे में पता चला फिर उसके बाद लगभग 6 महीने तक अमेरिका में इनका इलाज चला. 2013 में वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थीं. ‘दिल से’ फेम एक्ट्रेस ने कैंसर को हराकर एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने इस दौरान की परिस्तिथियों और संघर्ष के बारे में लिखा. किताब का नाम है ‘Healed: How Cancer Gave Me A New Life’.

World Cancer Day 2020: अनुराग बासु

फिल्म डायरेक्टर अनुराग बासु की हिम्मत ने इस लड़ाई में मौजूद सभी लोगों को खूब हौसला दिया. साल 2004 में जब डॉक्टर्स ने अनुराग से कहा कि ब्लड कैंसर की वजह से आपके जीने की संभावना 50-50 है फिर भी इस कलाकार ने ख़ुद को मज़बूती के साथ कैंसर के सामने खड़ा रखा और आखिरकार कुछ समय के बाद उन्होंने इसे मात देकर एक नई ज़िंदगी का स्वागत किया.