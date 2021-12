IMDb Flop Movies List of 2021: बॉलीवुड की दुनिया में हर हफ्ते फिल्मों की किस्मत तय होती है. इस साल भी छोटे बजट से लेकर बड़े स्केल पर बनने वाली फिल्में रिलीज हुईं. कुछ फिल्मों ने रिलीज के लिए ओटीटी का रास्ता चुना तो कुछ ने थोड़े इंतज़ार के बाद थिएटर की तरफ रुख किया. साल 2021 अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. ऐसे में हम आपके लिए कुछ फिल्मों के नाम लेकर आए हैं जिसे इस साल दर्शकों (Worst Bollywood Movies of 2021) ने सिरे से नकार दिया. IMDb ने एक लिस्ट जारी की है और उन फिल्मों के नाम बताए हैं जो इस साल एकदम फ्लॉप रही. IMDb पर इन फिल्मों की रेटिंग देखकर आप भी आप अपना सिर पकड़ लेंगे. आइए एक नज़र डालते हैं साल 2021 की घटिया रेटिंग (Flop Bollywood Films of 2021) वाली मूवीज़ पर:Also Read - Monalisa ने शार्ट स्कर्ट में शेयर की ग्लैमरस फोटो, लोगों ने पूछा- बिना अंडरगारमेंट के... Photo Viral

रूही (Roohi)– राजकुमार राव (Rajkummar Rao), वरुण शर्मा (Varun Sharma) और जाह्नवी कपूर (Jahnvi Kapoor) की फिल्म रूही चर्चा में तो रही मगर दर्शकों के एक हुजूम ने इसे नकार दिया. फिल्म में जाह्नवी के डांसिंग मूव्स की तारीफ भी हुई मगर फिर भी यह फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई. IMDb ने इस फ़िल्म को 4.3 रेटिंग दी है.

द गर्ल ऑन द ट्रेन (The Girl on the Train)– परिणीति चोपड़ा स्टारर इस फिल्म को भी लोगों ने नज़रअंदाज़ कर दिया. रिलीज से पहले परिणीति के लुक्स पर चर्चा हो रही थी मगर रिलीज के बाद यह फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई. इस फ़िल्म को IMDb से 4.4 रेटिंग मिली है.

सायना (Saina)– परिणीति चोपड़ा की फिल्म सायना मशहूर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की ज़िंदगी पर आधारित है. इस फिल्म को लेकर भी बाज़ार ठंडा रहा.अमूमन भारत में बायोपिक फिल्में रफ़्तार पकड़ लेती हैं मगर यह फिल्म दर्शकों को एंटरटेन करने में नाकामयाब रही. IMDb ने इस फिल्म को केवल 4.3 रेटिंग दी है.

राधे (Radhe: Your Most Wanted Bhai)– सलमान खान की चर्चित फिल्म राधे- योर मोस्ट वांटेड भाई का भी बुरा हाल हुआ. ओटीटी पर रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर हर तरफ से नेगेटिव कमेंट्स ही आए. लोगों ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म का मज़ाक भी उड़ाया. सलमान खान की ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई. IMDb ने फ़िल्म को 1.8 रेटिंग दी है.

बंटी और बबली 2 (Bunty Aur Babli 2)– रानी मुखर्जी, सैफ अली खान, सिद्धांत चतुर्वेदी, शरवरी वाघ, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को ज़बरदस्त प्रमोट किया गया था मगर यह फिल्म दर्शकों को हजम कर पाना मुश्किल हो गया. इस फिल्म की कहानी भी ज़्यादातर लोगों को प्रभावित नहीं कर सकी और इसलिए फ़िल्म को IMDb की तरफ से 3.6 रेटिंग मिली है.

सरदार का ग्रैंडसन (Sardar Ka Grandson)– अर्जुन कपूर, नीना गुप्ता, रकुल प्रीत, अदिति राव हैदरी और जॉन अब्राहम जैसी हस्तियों से सजी इस फिल्म की कहानी तो मेनस्ट्रीम से थोड़ा अलग थी मगर फिर भी दर्शकों ने खुले दिल से इसे एक्सेप्ट नहीं किया. IMDb ने फ़िल्म को 4.2 रेटिंग़ दी है.

हंगामा 2 (Hungama 2)– हंगामा फिल्म ने अपने समय पर खूब रिकार्ड्स तोड़े थे. हंगामा फिल्म को हर किसी ने पसंद किया था मगर इस फिल्म के दूसरे पार्ट ने तो लोगों का ध्यान ही नहीं खींचा. फ़िल्म को IMDb की तरफ़ से 3.1 रेटिंग मिली है.