नई दिल्ली: साल 2016 में आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल (Dangal) तो आपको याद ही होगी. फिल्म में आमिर खान (Aamir Khan) ने गीता (Geeta Phogat) और बबीता फोगाट (Babita Kumari Phogat) के पिता महावीर सिंह का किरदार निभाया था. गौरतलब है कि बबीता फोगाट ने अपने साथी पहलवान विवेक सुहाग (Vivek Suhag) के साथ शादी कर ली है. इस खुशी के मौके पर आमिर खान ने ट्वीट कर बबीता को शादी की शुभकामनाएं दी हैं. आमिर ने इस मौके पर बबीता को बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. आमिर ने लिखा- प्रिय बबीता फोगट, आपको और विवेक को खुशहाल, स्वस्थ और संपन्न शादी की शुभकामनाएं. ढेर सारा प्यार. यह ट्वीट आमिर ने मंगलवार देर रात किया.

Dear @BabitaPhogat, wishing you and @SuhagVivek a happy, healthy and fulfilling marriage together.

— Aamir Khan (@aamir_khan) December 3, 2019