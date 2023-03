फेमस यूट्यूबर जोरावर सिंह ने कार से सड़कों पर उड़ाए 'नोट', रील बनाने के चक्कर में हुए गिरफ्तार

Youtuber Zorawar Singh Kalsi Arrested: फेमस यूट्यूबर जोरावर सिंह कलसी और उनके साथी को एक रील बनाने के चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ी है. दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके थे और इसमें जोरावर अपने साथियों के मिलकर गुरुग्राम डीएलएफ गोल्फकोर्स के अंडर पास में नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे थे और अब इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यूट्यूबर जोरावर सिंह कलसी और उसके दोस्त के खिलाफ सुशांत लोक पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, कलसी ने 2 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील पोस्ट की, जिसमें वह और एक अन्य शाहिद कपूर-स्टारर वेब सीरीज ‘फर्जी’ के एक सीन को रीक्रिएट कर रहे हैं. आरोपी चलती हुई बलेनो कार से नकली नोट उड़ाकर फेंक रहे थे. पुलिस के मुताबिक ये वीडियो गोल्फ कोर्स रोड पर बनाया गया है. दरअसल ऐसा ही सीन एक्टर शाहिद कपूर की फर्जी वेब सीरीज देखने को मिला था. जहां सीन में शाहिद का दोस्त बीच सड़क पर कार से नकली नोटों को उड़ाता दिखता है.