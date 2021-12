Yahoo 2021 Most Searched Celebrity list: दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और कुछ हफ्तों के बाद ही साल का अंत हो जाएगा, ऐसे में याहू सर्वाधिक सर्च किए गए सितारों की लिस्ट (Yahoo 2021 Most Searched Celebrity list) जारी की है. Yahoo की ‘Year In review’ की लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर खेल जगह और राजनीति तक के कई सारे दिग्गज लोगों ने अपना नाम कमाया है. इस लिस्ट में जहां बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस ने अपना नाम दर्ज करवाया है. वहीं बॉलीवुड के कई सारे सितारे भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं. बता दें कि इस लिस्ट में पहला स्थान किसी औऱ को नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendar Modi) को मिल है. साल 2001 में सबसे ज्यादा सर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है और दूसरे स्थान पर विराट कोहली (Virat Kohli) हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे ये इंडिया की लिस्ट है लेकिन वह पूरी दुनिया में काफी पॉप्युलर हैं. तो आइए जानते हैं कि याहू सर्वाधिक सर्च किए गए सितारों की लिस्ट (Yahoo 2021 Most Searched Celebrity list) में कौन कौन से सितारों ने अपनी जगह हासिल की है और कौन स्टार किस नंबर पर रहा है.Also Read - Vicky-Katrina Wedding: क्या कोर्ट मैरेज करने कैटरीना कैफ के घर पहुंचे Vicky Kaushal! देखें वायरल वीडियो

सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वालें मेल स्टार (Most Searched Male Celebrities)

वैसे तो टीवी और बॉलीवुड में काम कर चुके सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच अब नहीं रहे हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और अचानक उनके जानें से फैंस बहुत दुखी हुई थे. ऐसे में इस साल चौथे नंबर पर सर्च किए जाने वालों में सिद्धार्थ शुक्ला का नाम है. आर्यन खान साल के टॉप न्यूज़ मेकर्स में से एक थे। शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था. आर्यन खान ने गोवा में एक क्रूज जहाज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा किए गए ड्रग्स छापे से कथित संबंध की वजह से सुर्खियां बटोरीं. ऐसे में उनके बेटे को सातवां स्थान मिल है और ड्रग्स केस को लेकर आर्यन चर्चा में रहे थे. कन्नड़ फिल्मों के स्टार पुनीत राजकुमार इस लिस्ट में चौथे स्थान पर थे और वहीं सलमान खान और अल्लू अर्जुन ने इस सूची में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है. नंबर 5 पर दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार थे, जिनका 98 साल की आयु में निधन हो गया था. Also Read - 'बाबा निराला' को रिझाने वाली बबीता ने बॉबी देओल संग बोल्ड सीन के लिए क्यों भरी थी हामी? बोलीं- ऐसे लड़के हैं पसंद

फीमेल स्टार जिन्हें किया गया ससबे ज्याजा सर्च (Most Searched Female Celebrities)

इस लिस्ट में बॉलीवुड की बेबो करीना कपू का नाम शामिल है, बता दें कि करीना ने इसी साल अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है. इसके बाद नाम आता है हाल ही में दुल्हन बनने वाली एक्ट्रेस कैटरीना कैफ. साल में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली महिला हस्तियों में उनका स्थान दूसरा था. वहीं इस लिस्टे में प्रियंका चोपड़ा जोनास (नंबर 3), आलिया भट्ट (नंबर 4) और दीपिका पादुकोण (नंबर 5) भारत की सबसे अधिक खोजी जाने वाली महिला हस्तियों में से थीं Also Read - Money Heist 5 volume 2 Review: पीतल के खजाने से जंग जीतेगा प्रोफेसर! स्पेन के बैंक की जंग हुई खत्म