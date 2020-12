Yahoo’s list of 10 Most Searched Celebs from India in 2020: सर्च इंजन याहू ने हर साल की तरह इस साल भी भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों की सूची जारी की है. इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में लोगों ने सबसे ज्यादा दिवंगत बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को सर्च किया, जबकि उनकी प्रेमिका अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा सर्च की जानी वाली महिला सेलिब्रिटी रहीं. इस साल जून में अपने आवास पर मृत पाए गए सुशांत भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए व्यक्ति के रूप में उभरे. वहीं इस वर्ष शीर्ष 10 स्थानों में राजनीतिक हस्तियों की एक बड़ी उपस्थिति है. Also Read - गुजरात से BJP के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का कोरोना संक्रमण से निधन, PM मोदी ने जताई संवेदना

2017 के बाद यह पहला साल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूची में नंबर वन हासिल नहीं किया है. इस साल पीएम मोदी दूसरे पायदान पर हैं. तीसरे स्थान पर रिया हैं, इसके बाद राहुल गांधी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत हैं. सुशांत 'मोस्ट सर्च मेल सेलेब्रिटी' श्रेणी में भी सबसे ऊपर हैं, इसके बाद अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, इरफान खान और ऋषि कपूर हैं.

रिया इस साल की 'मोस्ट सर्च फीमेल सेलिब्रिटी' की सूची में नंबर एक पर हैं. साल 2020 के 'टॉप न्यूजमेकर्स' की बात करें, तो पीएम मोदी पहले नंबर पर रहे, सुशांत और रिया दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से और राहुल गांधी तीसरे स्थान पर रहे.

अभिनेता सोनू सूद को इस श्रेणी में एक विशेष स्थान हासिल हुआ, और उन्हें ‘हीरो ऑफ द ईयर’ चुना गया. कोरोना महामारी के बीच प्रवासियों को घर पहुंचाने में मदद करने के उनके प्रयासों की सराहना की गई है.

