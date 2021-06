Yami Gautam Wedding Mehndi And After Marriage Pictures Viral On Social Media: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) शादी के बंधन में बंध गई हैं.यामी ने फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) से शादी रचाई है. शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद अब एक्ट्रेस के मेहंदी रस्म और शादी की पहली तस्‍वीर सामने आने के बाद अब उनकी कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं. इन तस्वीरों में यामी (Yami Gautam) बहुत खूबसूरत लग रही हैं.

यामी गौतम (Yami Gautam) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पेज पर शेयर किया है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मेहंदी सेरेमनी के लिए यामी ने पीले रंग के एक बेहद ही खूबसूरत सूट को चुना है.

View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam (@yamigautam)



वहीं दसूरी वायरल हुई तस्वीरों में शादी के दौरान होने वाली रस्मों को देखा जा सकता है. सामने आई तस्वीरों पर नजर डालें तो पहली फोटो में यामी (Yami Gautam) जमीन पर बैठी हुई हैं और उनके पैरों में पायल पहनाई जा रही है. बाकी दो तस्वीरों में यामी आदित्य के साथ अग्नि के सामने बैठी हुई दिखाई दे रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Voompla (@voompla)



अपनी शादी की पहली तस्वीर को यामी (Yami Gautam) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, उन्होंने फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया था, ‘तुम्हारी रौशनी में मैंने प्यार सीखा है- रूमी. अपने परिवारों के आशीर्वाद से आज हमने शादी कर ली है. हमने ये उत्‍सव सिर्फ अपने परिवार के साथ ही मनाया है. हमें आपके प्यार और शुभकामनाओं की जरूरत है’. बता दें, आदित्य धर (Yami Gautam Aditya Dhar Wedding) की फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ में यामी गौतम भी नजर आई थीं.