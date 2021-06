Yami Gautam ties the knot with Uri The Surgical Strike director Aditya Dhar: बॉलीवुड की ख़ूबसूरत एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है. यामी गौतम (Yami gautam) ने ‘उरी द सर्जिकल स्ट्राइक’ के डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) से शादी रचाई है. उनकी शादी की पहली तस्‍वीर उन्‍होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. Also Read - 'बाला' फिल्म में अपने किरदार को लेकर यामी गौतम ने कही ये बात

इस तस्वीर के साथ यामी (Yami gautam) ने लिखा तुम्हारे प्रकाश में, मैं प्यार करना सीखता हूं. अपने परिवारों के आशीर्वाद से, आज हमने एक निजी कार्यक्रम में शादी कर ली. निजता के लिए हमारी शादी में सिर्फ़ क़रीबी परिजन ही मौजूद रहे. अब जबकि हम प्यार और दोस्ती के सफ़र पर चल पड़े हैं, हमें आपकी दुआओं और शुभकामनाओं की दरकार है.आपके- यामी और आदित्य.

View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam (@yamigautam)



यामी गौतम (Yami Gautam) द्वारा शेयर की तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो लाल जोड़े में बैठीं आदित्य धर (Aditya Dhar) को देख मुस्कुरा रही हैं. वहीं, आदित्या धर इस दौरान सफेद रंग की शेरवानी और पगड़ी में नजर आ रहे हैं और स्माइल करते नजर आ रहे हैं. बता दें कि यामी गौतम (Yami Gautam) ने विक्की कौशल के अपोजिट फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में काम किया था. इस फिल्म को आदित्य धर (Aditya Dhar) ने डायरेक्ट किया था.