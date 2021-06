Yami Gautam Bridal attire included her mother’s 33 year old saree & self done Makeup: यूरी द सर्जिकल स्टाइक (URI The Surgical Strike) की एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) ने हाल ही में बेहद सादे और सिंपल तरीके से मशहूर फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) के संग शादी रचाई है. ये शादी बेहद सिंपल थी जिसकी खबर कानों कान किसी को नहीं हुई. एक्ट्रेस ने इसकी जानकारी खु सोशल मीडिया के जरिए दी थी. Also Read - Yami Gautam ने 'उरी' के डायरेक्टर संग आदित्य धर संग रचाई गुपचुप शादी, दोस्त बोले- 'परफेक्ट सर्जीकल स्ट्राइक"

यामी गौतम ने आदित्य धर से 4 जून को शादी कर ली है और उनकी शादी शादी हिमाचल प्रदेश के मंडी में परिवार के बीच में हुई. इस दौरान एक्ट्रेस ने किसी डिजाइनर की साड़ी नहीं पहनी थी बल्कि अपनी मां की 33 साल पुरानी सिल्क की साड़ी पहनी थी, साथ ही उन्होंने मैचिंग दुपट्टा भी ले रखा था. एक वेडिंग ब्लॉगर ने यामी गौतम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘यामी गौतम ने अपनी मां की साड़ी पहनी है और खुद ही अपना मेकअप किया है’. Also Read - 'बाला' फिल्म में अपने किरदार को लेकर यामी गौतम ने कही ये बात



इस दौरान यामी (Yami Gautam Wedding look) का वेडिंग लुक काफी चर्चा में रहा और लोगों को उनकी सिंप्लीसिटी काफी पसंद आई. जिस तरह से लाल कलर की ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी पहन और उसके साथ गोल्ड की ज्वेलरी यामी ने कैरी किया था, उसकी जमकर तारीफ हो रही.

View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam (@yamigautam)



इतना ही नहीं यामी (Yami Gautam Saree) ने साड़ी के साथ अपनी नानी का दिया हुआ लाल दुपट्टा कैरी किया था. खबरें यह भी आ रही है कि अपनी शादी के लिए यामी ने खुद ही मेकअप किया था और उनकी बहन सुरीली ने उनका हेयर स्टाइल किया था. यामी गौतम के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी आगामी फिल्म ‘दसवीं’ और ‘भूत पुलिस’ है. इस फिल्म में वो अहम रोल प्ले करेंगी.