KGF 2 Advance Booking: केजीएफ 2 का क्रेज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है और हर दिन फैंस इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं. केजीएफ (KGF) को जिन दर्शकों ने देखा था वे इसके सीक्वेल केजीएफ 2 (KGF 2) को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि 14 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यश की फिल्म का क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म जर्सी को एक बार फिर से पोस्टपोन हो गई है. वहींफैंस का इंतजार खत्म होने जा रहा है और केजीएफ चैप्टर 2 इसी हफ्ते रिलीज हो रही है. केजीएफ 2 का हिंदी वर्जन रिलीज से पहले रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई कर ली है. तो आइए जानते हैं कि आखिर फिल्म ने पर्दे पर आने से पहले कितने कपोड़ की कमाई कर ली है.Also Read - सच हो रहा है आलिया भट्ट का हर सपना, रोशनी से जगमगाया Raj Kapoor का बंगला...सफेद चादर से कवर रणबीर का घर

इंडियन बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग 20 करोड़ की कर ली है. फिल्म के कन्नड़ वर्जन ने 4.90 करोड़, हिंदी वर्जन ने 11.40 करोड़, मलयालम वर्जन 1.90 करोड़, तेलुगू वर्जन 5 लाख तमिल वर्जन 2 करोड़ ने कमा लिए हैं. केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी वर्जन की तुलना आरआरआर से की जा रही है. इस फिल्म ने आरआरआर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. आरआरआर के हिंदी वर्जन एडवांस बुकिंग में 5 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. कन्नड़ फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने नॉर्थ इंडिया में सारी भाषाओं में 20 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. Also Read - हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary ने पति वीर साहू को किया 'किडनैप'? खुद ड्राइव कर घर से पहुंची काफी दूर...देखें वीडियो

#Xclusiv… ‘KGF 2’ 6 AM SHOWS & MORE…

🔥 #KGF2 advance booking PHENOMENAL

🔥 Morning shows to start as early as 6 am in #Mumbai and #Pune

🔥 Ticket prices at *select locations*: ₹ 1450 / ₹ 1500 per seat [#Mumbai] and ₹ 1800 / ₹ 2000 per seat [#Delhi]#Toofan is arriving! pic.twitter.com/wnv5aaZQ1j

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 9, 2022