Yash Raj Films Announces It's First Web Series The Railway Man: बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) ने आज कल बॉलीवुड को कई सारी कमाल की फिल्में दी है, फिर बात चाहें रोमांटिक फिल्म की हो या फिर ड्रामा हर तरह की फिल्म बनाकर यशराज ने लोगों का दिल जीता है और अब वो ओटीटी पर भी अब आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जी हां आपने सही सुना अब बॉलीवुड की सबसे आलिशान औऱ बड़ी प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) जल्दी ही एक खास वेब सीरीज लेकर आ रही है और खास बात ये है कि ये फिल्म साल 1984 में हुई भोपाल गैस कांड पर आधारित होगी और इसका नाम होगा द रेलवे मेन (The Railway Man) जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल गैस कांड 1984 में हुई भोपाल गैंस कांड (Bhopal Gas Kand) पर आधारित होगा और ये ये गैस ट्रेजेडी 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसी साल इस गैस त्रासदी को 37 साल पूरे हुए हैं और इसी दिन इसके बारे में और इसी दिन यशराज फिल्म्स ने वेब सीरीज का ऐलान किया है. खास बात ये है कि इसमें कई सारे सितारे नजर आएंगे और इसमें एक नहीं बल्कि 4 स्टार कास्ट होंगे और इसकी पहली झलक भी देखने को मिली है.

यशराज फिल्म्स की वेब सीरीज द रेलवे मेन

प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) ने अपनी पहली वेबल सीरीज के बारे में जानकारी दी है और इसका नाम द रेलवे मेन (The Railway Man) होगा औऱ इसमें 4 सितारे का मकरने वाला हैं और खास बात ये है कि इसमें दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल खान (Babil Khan) का भी कास्ट किया गया है और इसके अलावा बॉलीवुड और साउथ के स्टार आर. माधवन साथ ही केके मेनन, मिर्जापुर फेम दिव्येंदु जैसे एक्टर इसमें अपनी एक्टिंग की झलक दिखाएंगे.

YRF GETS INTO OTT SPACE… #YRF is venturing into the booming digital content with *five* projects… The first project – titled #TheRailwayMen – is a tribute to the unsung heroes of 1984 #Bhopal gas tragedy… Directed by debutant #ShivRawail… OFFICIAL POSTER… pic.twitter.com/I5bSUWGqgI

