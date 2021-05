YRF pledges to vaccinate 30,000 registered workers in film industry: भारत में कोरोनावायरस लगातार अपना पांव पसार रहा है, मुंबई औऱ दिल्ली समेत कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार केस बढ़ रहे हैं. ऐसे में कई राज्यों में वैक्सीनेशन का नया फेज शुरू हो गया है. वहीं महाराष्ट्र में लंबे समय से लॉकडाउन लगा हुआ है और अब यशराज फिल्म्स (YashRaj Films) ने फिल्म इंडस्ट्री के मेंबर्स का मुफ्त टीकाकरण करवाने का फैसला लिया है. Also Read - अब पंजाब, गुजरात में भी एक मई से वयस्कों के टीकाकरण को लेकर अनिश्चितता

यशराज फिल्म्स (YashRaj Films) की ओर से लिखे इस इस पत्र के अलावा फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ‌(FWICE) ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस आशय का एक खत लिखा है और जल्द से जल्द इंडस्ट्री के 30,000 वर्करों के लिए टीका उपलब्ध कराने और और अलग से एक टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था करने की बात कही है.

.@yrf through the #YashChopraFoundation has pledged to sponsor a vaccination drive for 30000 cine workers and members of @fwicemum.

We appeal to @OfficeofUT ji & @CMOMaharashtra to kindly look into their request and give the necessary approvals. pic.twitter.com/2mlEF9tu6q

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 3, 2021