बच्चे-बूढ़े दूर रहें! Yash की 'Toxic' का टीजर वायरल, किसी ने कहा 'Wild Stone का ऐड', किसी ने बताया 'नेक्स्ट KGF'

Toxic Teaser: साउथ के सुपरस्टार यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' का नया टीज़र रिलीज़ किया गया है. जिसे सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है.

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Toxic Teaser (Photo grab from video)

Toxic Teaser: साउथ एक्टर यश की फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. अब उनकी अपकमिंग फिल्म ‘Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups’ का नया टीज़र रिलीज़ हुआ है जिसमें सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. टीज़ की शुरुआत में स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है बच्चों और बूढ़ों को इससे दूर रखें. ये लाइन ही दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ा देती है इसके बाद स्क्रीन पर यश बेहद स्टाइलिश और इंटेंस अंदाज में नज़र आते हैं. उनका लुक, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी टीजर को हॉलीवुड जैसी फील देती है. इस वीडियो में नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वासंथ और हुमा कुरैशी जैसे दमदार एक्ट्रेसेस नज़र आ रही हैं.

यश का नया अवतार बना चर्चा का विषय

टीज़र में यश का अंदाज पहले से बिल्कुल अलग और देखने वाला होता है. स्टाइलिश सूट, लंबे बाल, कॉन्फिडेंस से भरी चाल और स्क्रीन प्रेजेंस ने फैंस को काफी इम्प्रेस किया. हालांकि टीज़र में कुछ ज्यादा खुलासा नहीं किया गया, लेकिन ये साफ है कि फिल्म का टोन डार्क, स्टाइलिश और एक्शन से भरपूर रहने वाला है. फिल्म की टैगलाइन “A Fairy Tale for Grown-Ups” भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में एक्शन से कुछ हटकर होने वाला है.

‘टॉक्सिक’ को CBFC से सावधान रहने की ज़रूरत है

यश स्टारर इस फिल्म के नए टीज़र को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. एक फ़ैन ने टीज़र के विवादित होने पर चिंता जताई और Reddit पर लिखा, “अरे, ये क्या ‘Toxic’ को CBFC से सावधान रहने की ज़रूरत है. एक और फ़ैन ने लिखा, “मुझे पूरा यकीन है कि यश ने ही इस फ़िल्म को शैडो-डायरेक्ट किया है.” एक और कमेंट में लिखा था, “मैं खुद को यह यकीन नहीं दिला पा रहा हूं कि इस फ़िल्म को किसी महिला ने लिखा और डायरेक्ट किया है.

स्टारकास्ट भी है दमदार

फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं, जिन्हें संवेदनशील और अलग तरह की कहानियां कहने के लिए जाना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. हालांकि सभी किरदारों का आधिकारिक खुलासा अभी नहीं किया गया है.

क्यों खास है ‘Toxic’?

‘केजीएफ चैप्टर 2’ के बाद यह यश की पहली बड़ी फिल्म है. ऐसे में फैंस की उम्मीदें पहले से ही काफी ऊंची हैं. फिल्म का स्केल, इंटरनेशनल विजुअल ट्रीटमेंट और अलग तरह की प्रस्तुति इसे साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल कर रही है. टीजर ने कहानी से ज्यादा माहौल बनाने पर फोकस किया है और यही वजह है कि रिलीज के कुछ ही घंटों में यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. अब दर्शकों की नजर फिल्म के ट्रेलर और रिलीज पर टिकी है, ताकि पता चल सके कि क्या ‘Toxic’ यश के करियर में KGF जैसी एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी.

(इनपुट एजेंसी)