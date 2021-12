Stars We Lost in 2021: मनोरंजन जगत के लिए ये साल भी बहुत बुरा रहा. पिछले साल की तरह इस साल भी कई हस्तियों ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. सिनेमा जगत में बीते दो साल में ऐसे कई शख्सियतों ने दुनिया को अलविदा कहा है जिनके बारे में सोचकर ही बदन सिहर उठता है. साल 2021 (Year Ender 2021) में सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर दिलीप कुमार तक हमेशा के लिए इस जहां से रुखसत हो गए. पिछले साल यानी 2020 में सुशांत सिंह राजपूत, वाजिद खान, सरोज खान जैसी कई अहम लोगों ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था. ठीक उसी तरह साल 2021 ने भी हमें कई ज़ख्म दिए हैं जिनकी चुभन हर सदी में महसूस होगी. आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ स्टार्स पर जिनका (Famous Celebs Who Died in 2021) इस साल निधन हो गया.Also Read - Year Ender 2021: आधार कार्ड अहम नियम में हुआ इस साल बदलाव, Video में जानें क्या है ये | Aadhaar Card Latest Update



राजीव कपूर (Rajiv Kapoor)– रणधीर कपूर और दिवंगत ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर ने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया. राजीव कपूर ना केवल एक्टर बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रह चुके हैं. उनके जाने से सिनेमा जगत पर गहरा सदमा लगा है. फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' से वो बॉलीवुड में सुर्ख़ियों में आए थे. इस साल के 9 फरवरी को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया.

किशोर नंदलास्कर (Kishore Nandlaskar)– फिल्म ‘जिस देश में गंगा रहता है’ में गोविंदा के दोस्त की भूमिका में नज़र आने वाले अभिनेता किशोर नंदलास्कर ने भी इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया. मराठी फिल्मों में भी उनकी ज़बरदस्त पहचान थी. इस साल 20 अप्रैल को कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया.

श्रवण राठौड़ (Shravan Rathod)– नदीम-श्रवण की जोड़ी के संगीत का दबदबा हिंदी फिल्मों में कई वर्षों तक रहा मगर इस साल यह जोड़ी टूट गई. संगीतकार नदीम-श्रवण की जोड़ी के श्रवण राठौड़ का 23 अप्रैल को निधन हो गया. बताया जाता है कि कोरोना की वजह से ही इनका निधन हुआ था. फिल्म आशिकी में इस जोड़ी के रोमांटिक गानों की धुन बेहद लोकप्रिय हुईं.

अमित मिस्त्री (Amit Mistry)– वेबसीरीज़ बंदिश बेंडिट्स में नज़र आए अभिनेता अमित मिस्त्री ने भी इस साल हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. 23 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. एक चालीस की लास्ट लोकल, 99, शोर इन द सिटी, यमला पगला दीवाना, ए जेंटलमैन जैसी फिल्मों में अमित ने अहम किरदार निभाया था. इसके साथ ही टीवी जगत में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया था.

बिक्रमजीत कंवरपाल (Bikramjeet Kanwarpal)– छोटे पर्दे और फिल्मों के मशहूर अभिनेता बिक्रमजीत कंवरपाल ने भी इसी साल अपनी आखिरी सांस ली. ‘पेज 3’, ‘पाप’, ‘कॉरपोरेट’, ‘अतिथि तुम कब जाओगे’, ‘मर्डर 2’, ‘हे बेबी’, ‘प्रेम रतन धन पायो’ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाले बिक्रमजीत की मौत 1 मई को हुई थी.

रिंकू सिंह निकुंभ (Ryinku Singh Nikumbh)– आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘ड्रीम गर्ल’ में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर नजर आईं रिंकू सिंह निकुंभ ने साल 2021 में ही दुनिया से रुखसती ले ली. ‘चिड़ियाघर’ और ‘मेरी हानिकारक बीवी’ जैसे टीवी सीरियल्स में भी नज़र आ चुकी रिंकू की मौत महज़ 35 साल की उम्र में हो गई. इस साल 2 जून को कोरोना के चलते रिंकू का निधन हो गया.

राज कौशल (Raj Kaushal)– मशहूर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर और एक्ट्रेस मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) के पति राज कौशल (Raj Kaushal) की मौत ने भी सबको हैरान कर दिया था. 30 जून को राज ने दुनिया को अलविदा कह दिया था. दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई थी.

दिलीप कुमार (Dilip Kumar)– भारतीय सिनेमा में ट्रेजडी किंग नाम से मशहूर दिलीप कुमार ने भी इसी साल अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली. उनका जाना मनोरंजन जगत का बहुत बड़ा नुक्सान है. लंबे समय से बीमार चल रहे दिलीप कुमार का 7 जुलाई को निधन हुआ.

सुरेखा सीकरी (Surekha Sikri)– फिल्मों से लेकर टीवी जगत में अपनी खास पहचान बनाने वाली सुरेखा सीकरी का निधन 16 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से हुआ. मशहूर सीरियल बालिका वधू में दादी सा की भूमिका निभाने वाली सुरेखा सीकरी ने कई यादगार किरदारों को निभाया है.

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla)– टीवी के पसंदीदा अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने भी हर किसी को परेशान कर दिया था. सिद्धार्थ की मौत का सदमा अब तक कायम है. बेहद कम समय में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाने वाले सिद्धार्थ ने 2 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया.