Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 9th April 2021 Written Update Kartik And Sirat Engagement Will Break Off: ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में आए दिन कोई नाकोई नया मोड़ आता ही रहता है. अब शो में सीरत (Shivangi Joshi) और कार्तिक (Mohsin Khan) की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं और सारे घरवाले इस बात से खुश हैं कि आखिरकार कैरव को एक मां मिल गई है सीरत के रुप में. लेकिन जल्द ही इनकी खुशियों पर रणवीर (Karan Kundra) नाम का ग्रहण लगने वाला है. शो के नए प्रोमो में रणवीर (Karan Kundra) की एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि सीरत का प्यार है. Also Read - TRP Rating TV Shows 13 Week: 'अनुपमा' का दबदबा कायम, Saath Nibhaana...ने दिखाया अपना जलवा, जानिए अपने पसंदीदा शो का हाल

वीडियो में दिखाया जा रहा है कि सीरत और कार्तिक की सगाई के दिन जब वे दोनों एक दूसरे की उंगली में अंगूठी पहनाने वाले होते हैं, तब एंट्री होती है सीरत के पुराने प्यार रणवीर (Ranveer) यानी एक्टर करण कुंद्रा (Karan Kundra) की. रणवीर को देखकर सीरत के हाथ से अंगूठी फिसल जाती है और वह कार्तिक के पैरों के नीचे आ जाती है. रणवीर (Karan Kundra) को देखकर सीरत इमोशनल हो जाती है और वो कार्तिक की तरफ देखने लगती है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5th April 2021 Written Update: शुरू हुई कार्तिक और सीरत की शादी की रस्में, घरवालों का होगा सच्चाई से सामना?



टीवी के मशहूर एक्टर करण कुंद्रा बतौर सीरत के बॉयफ्रेंड का किरदार निभा रहे हैं. दरअसल, रणवीर सीरत का वो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ उसने कई सपने संजोए थे. लेकिन कुछ महीने पहले ये रिश्ता टूट गया था और अब दोनों एक बार साथ आए हैं और अब देखना होगा कि आखिर सीरत और कार्तिक का रिश्ता कौन से नए मोड़ पर आकर खड़ा होता है.