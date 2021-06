Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Actor Karan Mehra Arrested By Mumbai Police For Domestic Violence: स्टार प्लस पर आने वाला मशहूर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में मुख्य करिदार निभाने वाले एक्टर करन मेहरा (Karan Mehra) ऊर्फ नैतिक के उपर उनकी पत्नी ने बेहद गंभीर आरोप लगाएं हैं. टीवी में संस्कारी पति का रोल निभाने वाले करन (Karan Mehra) पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज हुआ है और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी निशा रावल (Nisha Rawal) के साथ मारपीट की है. Also Read - Bigg Boss 10: People misunderstand Bani: Karan Mehra | बानी की बातों को गलत समझा जाता है : करण मेहरा

बता दें कि कुछ दिनों पहले ये खबरे भी आई थी कि करन (Karan Mehra) और उनकी पत्नी निशा (Nisha Rawal) के बीच खटपट चल रही है, हालांकि उस दौरान दोनों ने इस बात को नकार दिया था. लेकिन अब निशा (Nisha Rawal) ने करन (Karan Mehra) के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव में केस दर्ज करवाया है जिसके आधार पर पुलिस ने करन को गिरफ्तार किया है. Also Read - Exclusive! Colors Tv lies about the details of Bigg Boss 10 contestant Karan Mehra | Exclusive! टीवी शो ‘बिग बॉस’ का झूठ हुआ बेनकाब; करण मेहरा की पत्नी ने किया भंडाफोड़

Maharashtra | Actor Karan Mehra arrested after his wife & actor Nisha Rawal filed a complaint in Goregaon area last night. Rawal filed a complaint against Mehra following a brawl. A case has been registered: Mumbai Police

— ANI (@ANI) June 1, 2021