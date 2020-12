Yeh Rishta Kya Kehlata Hai actress Divya Bhatnagar passes away after battling against Covid-19– टीवी का मशहूर सीरियल में अहम भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का कोविड 19 से निधन हो गया है. दिव्या के दोस्त युवराज रघुवंशी ने एक्ट्रेस के निधन की खबर को कन्फर्म किया है. दिव्या की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था. उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी. शरीर में ऑक्‍सीजन लेवल बहुत कम हो गया था. Also Read - Bigg Boss 14: राखी सावंत और राहुल महाजन ने स्टेज पर मनाई सुहागरात, एक्ट्रेस बोली- मुरझाया हुआ...

दिव्या को निमोनिया हुआ था. उनकी मां ने बताया, "जब हमें दिव्या की हालत के बारे में पता चल तो मैं और मेरा बेटा मुंबई आ गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया. लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ.

दिव्या ने ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, ‘उड़ान’, ‘जीत गई तो पिया मोरे’, ‘विष’ जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में अहम भूमिकाएं निभाई हैं.