Also Read - अमिताभ बच्चन का Corona को लेकर किया ये ट्वीट हो रहा है वायरल, बोले-पहले कभी...

View this post on Instagram

Throw back #2011bride #sonytv to #2017bride #zeetv from then to now ….THE BIG LEAP … #memories …#happyfriday wish to go back again!!! How many of you wish the same !!! #colours