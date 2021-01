12 Years of Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टेलीविज़न की दुनिया में ऐसी कई धारावाहिक बनी है जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया है मगर उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो लंबे वक़्त का रास्ता तय करती हैं. इसी फेहरिस्त में शामिल है टेलीविजन के सबसे मशहूर धारावाहिकों में से एक ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’. आज यानी (12 Years of Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) 12 जनवरी को इस सीरियल ने 12 साल पूरा कर लिया है. यह शो स्टार प्लस पर 12 जनवरी, 2009 को पहली बार प्रीमियर हुआ था. इस खास मौके पर जश्न की तैयारी भी चल रही है, हालांकि कोरोनावायरस महामारी के चलते इसे थोड़ा हल्की चहल-पहल के साथ मनाया जाएगा. Also Read - 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की एक्ट्रेस शिरीन सेवानी ने प्राइवेट सेरेमनी में रचाई शादी, देखें खास तस्वीरें

इस धारावाहिक के निर्माता राजन शाही ने मीडिया एजेंसी से कहा, “यह हमारे लिए दोहरा उत्सव होने जा रहा है. जैसा कि 12 जनवरी को धारावाहिक ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ को 12 साल पूरे हो गए , वहीं इस शो के 3,300 एपिसोड भी पूरे हो जाएंगे, जो हिंदी जीईसी शो में अब तक का सबसे अधिक है.”

View this post on Instagram A post shared by Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (@yehrishtakyakehlatahaistarplus)

शाही ने जश्न मनाने को लेकर कहा, “कोरोनावायरस सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, हम उत्सव मनाएंगे, इसे थोड़ा हल्के में मनाया जाएगा, जश्न के दौरान केवल मुख्य कलाकार मौजूद होंगे. हमसब सुबह ‘हवन’ करेंगे और फिर केक काटेंगे. सभी टीम के लोगों को धन्यवाद, क्योंकि 3300 एपिसोड बनाना कोई आसान काम नहीं है.”

बता दें कि शो के मुख्य पात्र नायरा (शिवांगी जोशी) और कार्तिक (मोहसिन खान) हैं. पहले यह शो नायरा के माता-पिता अक्षरा (हिना खान) और नैतिक (करन मेहरा) पर केंद्रित था.