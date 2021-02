Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Shivangi Joshi aka Naira death Kartik meet with sirat see tv serial update- Yeh Rishta Kya Kehlata Hai टीवी शो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है. कार्तिक और नायरा की लव से लोग काफी इम्प्रेस्ड हैं. नायरा का किरदार शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi Dance) निभा रही हैं. नायरा की मौत की खबर से फैंस काफी निराश हैं. Also Read - पिता के निधन के बाद शरमन जोशी का आया बयान, बोले-कॉमेडी नहीं, बल्कि ड्रामा में हूं माहिर

हालांकि अभी तक उसका सामना केवल कैरव (Kairav) से ही हुआ था लेकिन आज पहली बार कार्तिक (Kartik) भी सीरत (Sirat) से टकराएगा. हालांकि फैंस नहीं चाहते कि उनका कार्तिक किसी और से प्यार करे. Also Read - Bigg Boss Ex Contestant Swami Om Death: Swami Om का निधन, काम नहीं कर रहा था शरीर का आधा हिस्सा

बता दें, सीरत और कार्तिक की मुलाकात एकदम जोरदार होने वाली है. सेट से लीक हुई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कार्तिक (Kartik) ने सीरत (Sirat) को नायरा (Naira) समझ लिया है.

वहीं सीरत (Sirat) किसी मेले में मस्ती कर रही हैं और कार्तिक (Kartik) से टकरा कर वो घबरा गई हैं.