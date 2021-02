Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert 13 Feb Update Kartik Celebrate Weeding Anniversary Sirat Came In Seen Again: सीरत को अपनी मां मान चुका है कैरव,सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा देखने को मिलेगा. सीरत (Shivangi Joshi) की एंट्री के बाद से दर्शकों के लिए हर दिन एक ना एक बड़ा धमाका हो रहा है. Also Read - Happy Birthday Rashmi Desai: महज 4 साल में टूट गई थी रश्मि देसाई की शादी, B ग्रेड फिल्मों में कर चुकी हैं काम...ऐसा रहा है सफर

ऐसे में अब जल्द ही सीरत और गोयनका परिवार का आमना-सामना होने वाला है कार्तिक (Mohsin Khan) और कैरव तो सीरत से मिल चुके हैं और कार्तिक को ये बात समझ आ गई है कि सीरत नायरा (Shivangi Joshi) नहीं है. लेकिन कैरव को अभी भी लगता है कि सीरत ही उसकी मां है

सीरत को जब पता चलता है कि वो नायरा (Shivangi Joshi) जैसी दिखती है उसके बाद वो कार्तिक से माफी मांगने आती है. हालांकि यहां पर अलग ही ड्रामा हो जाता है. दरअसल कार्तिक अपनी और नायरा (Shivangi Joshi) की वेडिंग एनिवर्सरी मना रहा होता है औऱ वहां पर सीरत पहुंच जाती है. ऐसे में इश दौरान सीरत को देखकर जहां कैरव खुश हो जाता है. वहीं गोयनका परिवरा सीरत को देखकर हैरान हो जाता है.

बात दें कि इसके पहले एपिसोड में नायरा गोयनका हाउस पहुंचेगी और कैरव उसे देखते ही उससे लिपट जाता है. हालांकि इस दौरान कार्तिक और एक बार फिर से कैरव के समझाने की कोशिश करता है औऱ उसे सीरत से दूर कर देता है. इस दौरान सीरत भी बहुत परेशआन होती है और वो कैरव के लिए बहुत बुरा फिल करती है. साथ ही वो कार्तिक से माफी भी मांगती है.