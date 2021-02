Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert Kartik Hugs Sirat And Then This happen: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में इन दिनों हर दिन एक नया मोड़ आता है. कार्तिक (Kartik) और नायरा (Naira) की कहानी एक नए मोड़ पर जा रही है. कार्तिक (Kartik) औ ने हाल ही में नायरा को खोया और वो हर दिन इसी लम्हें में है कि नायरा वापस आ जाए. ऐसे में अब कार्तिक की जिंदगी में नायरा जैसी की सीरत (Sirat) की एंट्री हुई है, जिसे देखकर ना केवल कार्तिक को झटका लग है बल्कि खुद सीरत (Sirat) भी इससे बेहद परेशान है कि आखिर उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: क्या सच में मर गई हैं नायरा? फैंस के दिल पर क्या गुज़री है किसको पता?

बता दें कि शो में अभी नायरा, सीरत शिखावत (Sirat) के रूप में वापस आई है. जो बॉक्सर बनना चाहती है. इसी बीच कार्तिक (Kartik) और नायरा (Naira) का बेटा कैरव भी उसी शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है जहां सीरत (Sirat) रहती है. ऐसे में कैरव के कहने पर कार्तिक (Kartik) सब काम छोड़कर उस लड़की से मिलने आता है जिसे कैरव अपनी मां और नायरा कह रहा है. ऐसे में अब सीरत (Sirat) और कार्तिक (Kartik) का एक मेले में आमना-सामना भी हो जाता हैऔर कार्तिक जब सीरत को देखता है तो उसके गले लग जाता है और रोने लगता है, सीरत उसे दूर हटा देती है.

कार्तिक जहां सीरत को देखकर हैरान रह जाएगा और उसे गले लगा लेता है तो वहीं सीरत इन सब चीजों से हैरान होकर कार्तिक को पेट में एक घूंसा मार देती है. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, ऐसे में जाहिर है कि जब कार्तिक को सच पता चलेगा तो वो हैरान हो जाएगा. लेकिन आखिर इन दोनों के रिश्ते का क्यो होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. साथ ही सीरत और कार्तिक का मिलना अब सीरियल में कौन सा नया मोड़ लाने वाला है.