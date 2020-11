First Kiss Song Release: रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) और इप्सिता का नया गाना ‘फर्स्ट किस’ (First Kiss) रिलीज कर दिया गया है. रैप स्टार का कहना है कि ट्रैक के लिरिक्स पर काफी मेहनत की गई है, ताकि लड़कियां इससे खुद को जोड़ सकें. नया गीत मंगलवार को टी सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. यूट्यूब पर 13 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा बार इस गाने को देखा गया है और अभी ये ट्रेंडिंग चल रहा है. Also Read - वक़्त के साथ कितना बदल गए हैं रैपर यो यो हनी सिंह? ज़िंदगी में संघर्ष पर कही ये बात

‘फर्स्ट किस’ गाने को यो यो हनी सिंह ने अपनी आवाज दी है. साथ ही गाने को लिल गोली, होमी दिल्लीवाला, सिंघस्टा और यो यो हनी सिंह ने लिखा है. फर्स्ट किस सॉन्ग में इप्सिता का अंदाज भी फैन्स को काफी पसंद आ रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Yo Yo Honey Singh (@yoyohoneysingh)

हनी सिंह ने कहा, ” ‘फर्स्ट किस’ एक ऐसी फन ट्रैक है, जो प्यार में पड़ने वाले लोगों के बारे में है. मै एक ऐसा गाना बनाना चाहता था, जो अंतर्राष्ट्रीय भाव के साथ-साथ अपने युवाओं को भी पसंद आए. हमने इसे बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय मानक का पूरा ध्यान रखा है, चाहे वो कास्टिंग हो या फिर तकनीकी स्टैंडर्ड. हमने इसके लिरिक्स में काफी मेहनत की है, ताकि लड़कियां इसे खुद को जोड़कर देख सकें. इप्सिता ने बहुत अच्छा काम किया है.”