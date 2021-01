Yo Yo Honey Singh New Song Saiyaan Ji Cross 17M Views On Youtube: मशहूर सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह (Honey Singh) का नया सॉन्ग ‘सईयां जी’ (Saiyaan Ji Song Release) रिलीज हो गया है. इस गाने में नुशरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) भी हनी सिंह (Honey singh) के साथ नजर आ रही हैं. इस गाने को यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) के साथ नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने आवाज दी है, इस गाने ने रिलीज होने के साथ ही यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है. Also Read - नुसरत भरुचा ने 'छलांग' लगाने के लिए उठाया ये कदम, ऐसे ही थोड़े कोई कहता है बेहतरीन एक्ट्रेस

‘सईयां जी’ (Saiyaan Ji) के वीडियो में हनी सिंह (Honey Singh) के साथ नुशरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) की जोड़ी काफी जबरदस्त लग रही है. वीडियो में नुशरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) का खूबसूरत अंदाज फैन्स को काफी पसंद आ रहा है. Also Read - Video: रिलीज हुआ हनी सिंह का कमबैक गाना "मखना", जानिए कुछ रोचक बातें!

इस गाने का क्रेज इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाने ने महज 24 घंटे में 17 मिलियन व्यू का आकंड़ा पार कर लिया है. टी-सीरीज के बैनर तले बना ये गाना रिलीज से पहले ही ख़बरों में छाया हुआ था. यो यो हनी सिंह (Honey Singh) और नुशरत भरुचा (Nushrat Bharucha) का अंदाज हर किसी को भा रहा है और फैंस इनके दिवाने हो गए हैं. Also Read - यो यो 'रंगतारी' ने 'मारून 5' को पीछे छोड़ा, बना यूट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला गीत

इस गाने के पहले यो यो हनी सिंह (Honey Singh) का ‘फर्स्ट किस’ और ‘जिंगल बेल’ सॉन्ग भी काफी पसंद किए जा चुके हैं. टी सीरीज के बैनर के तले इस गाने में नुसरत भरूचा अपनी हॉटनेस का तड़का लगाती नजर आ रही हैं. दर्शकों को हनी सिंह और नुसरत की जोड़ी काफी पसंद आ रही है.