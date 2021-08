Yo Yo Honey Singh Domestic Violence Case: बॉलीवुड सिंगर औऱ मशूहर रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां कुछ दिनों पहले ही उन्होंने फिर से फिल्मों में अपने धमाकेदार गानों के साथ वापसी की है वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों पहले ही उनकी पत्नी शालिनी तलवार (Shalini Talwar) ने हनी सिंह (Honey Singh) पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला है.Also Read - Honey Singh ने सोशल मीडिया पर पत्नी के आरोंपो को बताया झूठा, कहा 'तकलीफ में हूं आप सब….. '

बॉलीवुड सिंगर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था. शालिनी ने ‘घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005’ के तहत हनी सिंह के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी अदालत में केस दर्ज कराया था. जिसकी आज सुनवाई होनी थी. मगर हनी ने कोर्ट में पेश होने से छूट मांगी है.

Case against singer-actor ‘Yo Yo Honey Singh by his wife under Protection of Women from Domestic Violence Act | Singh’s counsel seeks his exemption from personal appearance, citing that he’s unwell. He assures Delhi Court that he’ll appear on the next date of hearing

(File pic) pic.twitter.com/v48JeEuEMM

— ANI (@ANI) August 28, 2021