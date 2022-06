Trollers Praying For The Death Of Urfi Javed: सोशल मीडिया संसेशन और एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) को अपने फैंशन ट्रेंड के लिए जितना फैंस से प्यार मिलता है, उतना ही उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. अपनी अतरंगी कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहने वालीं उर्फी जावेद के लिए ट्रोलर्स काफी बुरा बोल रहे हैं. बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) फेम उर्फी जावेद (Urfi Javed Trolle) भी आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जानी जाती हैं. इंस्टाग्राम (Urfi Javed Instagram) पर आए भद्दे कमेंट को उर्फी ने अपनी स्टोरी पर शेयर किया और ट्रोलर्स को जमकर लताड़ लगाई. उर्फी की पोस्ट पर कमेंट करते हुए ट्रोलर्स ने जो कहा, उसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे.Also Read - 'पुष्पा' ने देखी अदिवी सेष की फिल्म Major, जानिए मूवी खत्म होने के बाद क्या थे Allu Arjun के पहले शब्द?

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना उर्फी जावेद के लिए नया नहीं है, उन्हें रोजाना उल्टे-सीधे मैसेज और कमेंट आते रहते हैं. इस बात ट्रोलर्स उर्फी जावेद की मौत की बद्दुआ दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा, 'ये मर जाती तो क्या जाता किसी का फालतू लोगों को ऊपर वाला कभी नहीं बुलाता, मिस यू सिद्धू भाई.' एक अन्य यूजर ने कहा, 'इसको जाना चाहिए मूसा वाले की जगह से.' वहीं दूसरे ने कहा, 'जो गोली सिद्धू मूसे वाला को लगी, वो तुम्हें लगनी चाहिए थी.' उर्फी जावेद का कमेंट बॉक्स ऐसी प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है.

वहीं, उर्फी जावेद ने भी इसी तरह ही ट्रोलर्स को जवाब दिया है. उन्होंने कहा, 'किसी की मौत से मेरा ताल्लुक नहीं है (जो इस दुनिया से गए उनकी आत्मा को शांति मिले) लेकिन जिस तरह लोग मेरे मरने की कामना कर रहे हैं वो भयानक है.' उर्फी ने आगे लिखा, 'मैं कुछ कमेंट्स शेयर कर रही हूं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझे मिल रहे हैं. लोग मेरी मौत की कामना कर रहे हैं. हम कितनी निर्दयी दुनिया में रहते हैं, लेकिन मैं एक बात आप सभी को बताना चाहती हूं कि आप सभी को मेरे मरने की दुआ और गहरे दिल से करनी होगीं. क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगी.'